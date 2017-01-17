О роли символа в личности

Мне, пожалуйста, макмаффин с котлетой, яйцом и сыром. $3,17 стоит макмаффин с беконом, яйцом и сыром, но сегодня утром рынок падает, поэтому я не буду его брать, возьму за $2,95.

Это первая фраза, которую легендарный инвестор произносит в трейлере к документальному фильму о нем, снятому HBO. Трейлер начинается со сцены у окна ресторана «Макавто», где Баффетт за рулем машины забирает завтрак, чтобы съесть его уже в офисе. В этом нет ничего необычного: Баффетт никогда не скрывал любви к фастфуду. Американские журналисты утверждают, что это не игра напоказ: при общении с ним многие видели, как он просит принести вишневую колу.

На последнем собрании акционеров Berkshire Hathaway (32,3% голосующих акций принадлежат Баффетту) его даже упрекали в том, что он рекламирует вредную еду. «Это мой выбор – получать 700 калорий в день из колы, я люблю ириски и арахис в карамели, и я очень счастлив, – ответил тогда Баффетт. – Я не видел убедительных данных, что у меня больше шансов дожить до 100 лет, если я переключусь на воду и брокколи». В США сейчас 10 000 мужчин и 45 000 женщин старше 100 лет, «в моей ситуации, чтобы улучшить шансы на долгожительство, надо сменить пол», пошутил Баффетт.

Не совсем понятно, зачем Баффетт берет еду подешевле, когда рынок открывается в минусе. Фильм «Стать Уорреном Баффеттом» будет показан 30 января – возможно, из него мы и узнаем ответ. С состоянием в $73 млрд Баффетт может себе позволить не экономить $0,22 в день на еде из McDonald’s. Когда-то он рассказывал каналу CNBC, что у него есть карта McDonald’s, дающая право бесплатно есть в ее ресторанах до конца жизни – о какой экономии может идти речь? Что если это просто ритуал легендарного инвестора? Если рынки падают, надо затянуть пояс. По крайней мере, это точно не противоречит его жизненной и инвестиционной философии.

Сцена «Баффетт в «Макдоналдсе» вполне тянет и на художественный фильм. И он точно так же мог бы начаться со сцены «Баффетт с Биллом Гейтсом», «Баффетт на Капитолийском холме» или «Баффетт на Бруклинском мосту». Можно много говорить о вреде еды из McDonald’s, но это не отменяет того факта, что и McDonald’s, и Баффетт – это символы Америки. И такая сцена – легендарный инвестор в легендарной закусочной – возможна только там.

В России тоже есть известные финансисты (обычно называемые олигархами) и есть известные закусочные (обычно называемые тошниловками). Но представьте начало документального фильма, в котором условный олигарх А приходит в условную закусочную B и покупает еду на 30 руб. дешевле, потому что рынки падают. Возможно такое? Возможно, почему нет. Было бы это похоже на сцену из трейлера про Баффетта? Едва ли.

Потому что за последние десятилетия у нас появилось многое, в том числе известные финансисты и рестораны. Но символами они так и не стали.