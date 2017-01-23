Укрощение Европы

У страха глаза велики – вот что надо сказать. Франсуа Фийон, кандидат во французские президенты, когда говорит о наивности желающих согнуть русских, как мне показалось, отнюдь не сожалеет – он боится. Эдак показательно боится – едучи в Германию.

(Недавно еще конфидент нового американского президента Дональда Трампа Энтони Скарамуччи высказывался в том же примерно духе: что-де русские скорее снег станут есть, чем сдадутся.)

Вот другая цитата из того же интервью Фийона: «Отношения с Россией – стратегический вопрос для будущего Европы. Мы в прошлом совершили ошибки, направив Россию по неверному пути! (Бог весть, что он тут имеет в виду – рыночную экономику?) Это огромная страна, с которой не стоит вести себя легкомысленно, у этой страны нет демократической традиции – но нее есть ядерное оружие. Нужно или достичь соглашения с Россией, или готовиться противостоять ей. Мы должны заново построить отношения с Россией». И в другом месте предлагает урегулировать украинский вопрос и заключить новое экономическое соглашение с Россией. Еще страшно вот что. Что за нужда была, вопрошает Фийон, размещать противоракеты на границе с Россией? Сделана куча ошибок, тревожится он, и можно ли теперь вернуть Россию на более приемлемые позиции? Бедняга Фийон этого уже не знает, но считает, что надо обязательно постараться.

Но кроме панической, трусоватой части в интервью Фийона есть и бравая, она же отчасти антиамериканская. Раз президент Трамп считает НАТО устаревшим – значит, историческая ответственность европейцев состоит в том, чтобы набрать политическую силу и служить реальным противовесом и США, и России, и Китаю, раздувается кандидат Фийон. И есть, разумеется, еще и исламский терроризм – так что, выбрасывает кандидат Фийон лозунг, потребность европейских стран в единстве сейчас самая-самая большая за последние 25 лет! Нужна общеевропейская система обороны! (Эту цитату Le Monde вынесла в заголовок.)

В общем, похоже, что Владимир Путин, явно действующий по китайскому принципу «сиди себе президентом России – и политические течения вскоре пронесут мимо тебя политические трупы демократических, т. е. сменяемых, лидеров», уже почти дождался приемлемого для себя расклада. Не удивлюсь, если Россия будет диктовать своим, как их называет президент Путин, партнерам условия, на которых они будут санкции снимать: к примеру, денежных компенсаций добьется. Из твердых осталась, кажется, только Ангела Меркель – но и ее пересидеть невелика задача.

Что будет с Украиной, из-за которой возникли все эти благородные движения европейской души, уже, кажется, мало кому интересно. Ну Украина. Ну Донбасс. Ну Крым. Ну хорошо. То, что именно это и была та самая общеевропейская безопасность, – ну и была.