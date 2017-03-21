Мифология перевода

Не знаком с ним [Владимиром Путиным], но он точно крепкий орешек. Не знаю, что он делает для России, но уверен, однажды мы это поймем

Американцы то и дело преподносят приятные сюрпризы российскому президенту. Истории о якобы вмешательстве всесильного кремлевского ленинградца в голосование в США или якобы влияние кагэбэшных хакеров на энергетическую безопасность повышают узнаваемость и вес Владимира Путина в Штатах – а одновременно и на родине. Умеем нагадить крупнейшей демократии мира! Знай наших!

Ну и сам Дональд Трамп, хотя уже и дискредитировал себя пару раз неосторожными заявлениями о Крыме или о каких-то незаконных ракетах, в целом, несомненно, наш сукин сын. Тут главное, что ему все время приходится отбиваться от обвинений в связи с Россией (которая, по известному замечанию Вячеслава Володина, есть, если есть Путин) – ленивый только не спросил.

Последний такой случай пришелся на субботу, вопросы президенту Трампу задавал Джесс Уоттерс, знаменитый интервьюер Fox News, он обычно вылавливает героев своей программы Watters’ World просто на улице. Лозунг у этого Уоттерса такой: «Стараюсь, чтобы человек, которого я интервьюирую, получил удовольствие. Мы почти всегда расстаемся после интервью улыбаясь». Трамп говорил с ним сидя, и нет уверенности, что его улыбка была искренней.

Да, но подарок-то каков! Я хочу сказать, подарок российской власти. Вроде бы чисто лингвистический, но – шикарный. Президент Трамп назвал президента Путина tough cookie, это выражение было верно переведено на русский как «крепкий орешек», человек, об которого можно и зубы обломать. Но в нашей российской действительности этим самым термином до сих пор назывался Брюс Уиллис, или, точнее говоря, его герой Джон Маклейн, а еще точнее – целых пять боевиков.

Оригинальное название этих боевиков – Die Hard, во времена видеосалонов (а первый «Орешек» вышел еще в 1988 г.) его переводили или как «Неистребимый», или совсем ужасно: «Умереть тяжело и с честью»; броское «Крепкий орешек» появилось в более легальные времена.

Итак, стараниями президента Трампа президент Путин ко всем своим мужским образам прибавил еще и образ постепенно стареющего, но не выходящего в тираж супергероя. И даже крах банка «Траст», лицом которого некоторое время был Уиллис, я уверен, не помешает этой новой роли российского президента. Кстати, беспощадность к террористам («Норд-Ост», Беслан) – в характере Путина.

Но, разумеется, в России практически никто не обратил внимания на вторую часть цитаты из Трампа – что он не знает пока, что именно делает президент Путин для своей России, но непременно поймет. Поскольку американский президент не знает о многозначности «крепкого орешка» в российском культурном коде, он и не предполагал ассоциаций с последствиями героизма Уиллиса. Но мы-то можем!