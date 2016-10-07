Удобные мегаполисы и комфортное жилье

К концу 2015 г. на земле было 7,3 млрд жителей. К 2030 г. добавится еще 1,2 млрд, а к 2050 г. будет уже 9,7 млрд человек. Доля сельских жителей стремительно снижается: если в 1950 г. на города приходилось только 30%, то в 2014-м – уже 54%, а к 2050 г. горожан будет 66%. Таковы прогнозы Организации Объединенных Наций (ООН).

Титул крупнейшей городской агломерации – у японского Токио (см. фото на стр. 12): 38 млн человек. За ним – индийский Дели (25 млн жителей) и китайский Шанхай (23 млн). Число мегагородов – с населением больше 10 млн человек – уже утроилось с 1990 г., сейчас их 28. А к 2030 г. станет уже 41.

Стремительная урбанизация ставит перед человечеством новые вызовы. «Быстрый и неспланированный рост городов угрожает устойчивому развитию», – указывали эксперты ООН в докладе о вопросах урбанизации в 2014 г. Инфраструктура недостаточно развита, города растут незапланированно и неуправляемо – и в итоге новые горожане не могут в полной мере воспользоваться преимуществами городской жизни.

Урбанизация тесно связана с тремя основами устойчивого развития: экономическим ростом, социальным развитием и охраной окружающей среды. Глобальные вызовы человечества стали ежедневными задачами инженеров, проектировщиков, производителей материалов и систем. Как спланировать город, чтобы он не только не нарушал экологическую систему, но и восстанавливал ее? Как построить энергопассивное здание? Как, в конце концов, устроить зеленую крышу-сад?

Россия догоняет мир: не только российские города экспериментируют с самыми передовыми урбанистическими концепциями, но и российские компании создают передовые технологии, материалы и решения, которые помогают отвечать на глобальные вызовы.

В партнерстве с корпорацией «Технониколь», крупнейшим производителем кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов в России, издание «Ведомости&» рассказывает вам о том, как меняются современные города, мегаполисы становятся удобными, а жилье – комфортным.