Вечные дороги, космический утеплитель и другие инновации в строительстве

Евгений Спиряков щелкает плазменной зажигалкой, подносит пламя к образцу плиты утеплителя LOGICPIR и пытается ее поджечь. Спустя несколько секунд обгорает верхнее покрытие из фольги, но дальше огонь не идет – теплоизоляционный материал на основе негорючей пены из пенополиуретана остается в целости. Зажигалка – несложное испытание для LOGICPIR. Материал, по словам Спирякова, пробовали класть в костер и жечь на плазменной горелке с температурой 1200 градусов – результат тот же. LOGICPIR – одна из инноваций российской компании «Технониколь». Пять научных центров «Технониколь» работают над созданием материалов, которые должны изменить имидж строительной отрасли и помочь осуществить мечты урбанистов и архитекторов об инновационном и комфортном городе. У компании 50 заводов, продукция с которых поставляется в 81 страну, заграничные рынки приносят российскому производителю 20% от выручки (см. врез).

Корпорация «Технониколь» Консолидированная выручка по группе за 2014 г. – 69 млрд руб. Выручка производственного комплекса в 2014 г. составляла 56,8 млрд руб., в 2015 г. – 64,12 млрд руб. Совладельцы – Сергей Колесников и Игорь Рыбаков (в равных долях). У компании 50 заводов, продукция с которых поставляется в 81 страну.

О том, когда инновационные материалы появятся в каждом доме, Евгений Спиряков рассказывает в интервью изданию «Ведомости&».

– В отличие от других сфер инновации в строительной отрасли внедряются и монетизируются очень долго. С чем это связано?

– Мы все еще живем с советским наследием 60-х гг. В России, как раньше в СССР, каждый материал испытывается по отдельности, у нас до сих пор не мыслят системами. Например, в Европе исследуют не каждый материал кровельного пирога, а собирают макет кровли – и испытание проходит конкретная кровельная система. Ведь закрыв один материал другим, сделав сэндвич, мы получаем совсем другой продукт, свойства которого отличаются от свойств входящих в него материалов.

Мы в «Технониколь» смотрим на материалы и технологии как на систему. Например, берем материал, который обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, но уступает другим по пожарным. Обложив его негорючими материалами с двух сторон, мы получаем прекрасно работающую систему, которая абсолютно пожаробезопасна. Но в России каждый материал испытывается отдельно, что сильно снижает возможности использования, например, полимерных утеплителей.

К примеру, наш материал LOGICPIR (теплоизоляционный материал на основе жесткого пенополиуретана) имеет класс горючести Г1 (низкий класс горючести: если поместить такой материал в пламя на время до 10 минут, он должен прекратить гореть сразу, как только будет убран источник огня). Давайте попробуем его поджечь – ничего с ним не происходит, выгорает только тонкий верхний слой – незащищенные ячейки на поверхности материала по краям, а дальше огонь не распространяется.

Полиуретан PIR Более 95% объема PIR – это закрытые жесткие прочные ячейки, которые обеспечивают механическую прочность материала, нулевую водонепроницаемость, рекордно низкий показатель теплопроводности, высокие противопожарные характеристики

Мы в компании работаем над переходом от испытаний материалов к испытаниям систем. Постоянно сотрудничаем с МЧС и их главным исследовательским институтом ВНИИПО, показываем результаты испытаний PIR, вывозим на испытания в Европу, и ситуация начинает постепенно меняться. Уже принят новый ГОСТ на испытания огнем сверху, так называемый КП, но еще не прописан в федеральном законе (ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (действующая редакция, 2016). Сам закон принят, а ГОСТ вышел позднее. Ждем изменения закона, вероятно, осенью новый состав Госдумы утвердит его.

– Сколько вы тратите на тесты и исследования?

− На НИОКР мы закладываем до 4% от оборота нашего бизнес-подразделения. Это немало даже для европейской компании. Большинство же производителей в России можно назвать «русскими китайцами»: они ничего не разрабатывают сами, а только копируют зарубежные технологии. С инновационными материалами такая схема не работает. Потребителям необходимо дополнительно разъяснять, зачем им применять новый продукт, какие выгоды они получают.

– Сколько занимает создание нового продукта?

– Разработка может занимать от полугода до трех лет. В обороте нашего стратегического бизнес-подразделения не менее 20% занимают новые материалы.

Но кроме разработки новых материалов мы занимаемся и усовершенствованием уже существующих решений.

До 4% от оборота бизнес-подразделения тратит на НИОКР «Технониколь»

125000 квадратных метров составляет общая площадь объектов, на которых применена клеевая система крепления кровли, разработанная «Технониколь» специально для московского спорткомплекса «Олимпийский»

76% плоских кровель в США утепляются с использованием PIR

5% российского рынка утеплителей должны занять материалы на основе жесткого пенополиуретана к 2020 г.

90% всех повреждений и протечек кровель связаны, по данным «Технониколь», с нарушениями на двух этапах – проектирования и монтажа

Утеплитель LOGICPIR, о котором мы уже говорили, – хороший пример как раз такой заново открытой инновации. Материал PIR (полиизоцианурат, или проще жесткий полиуретан) известен на Западе с 1968 г. В СССР PIR применялся в космической отрасли с 1977 г. Советские инженеры использовали его как специальный тепловой изолятор в ракетах и в качестве пассивной защиты от воздействия зажигательных снарядов в оборонной промышленности. PIR как нельзя лучше справлялся с экстремальными температурами в открытом космосе, где перепад температур колеблется от плюс 120 °C до минус 150 °C. А для теплоизоляции топливного бака ракеты-носителя «Буран» PIR стал безальтернативным материалом.

В то время нормы теплосбережения в строительстве были очень низкими, и использовать PIR в качестве утеплителя было экономически не целесообразно. С развалом СССР технология производства PIR была утрачена. Когда мы в 2013 г. начали изучать этот вопрос, оказалось, что за год до нашего приезда оборудование на выпускавшем его в советские годы заводе было порезано на металлолом, от химического производства не осталось ничего. Мы его привезли заново из США. За два года был построен уникальный завод и разработаны рецептуры с условием эксплуатации в России.

LOGICPIR сейчас выходит на рынок и завоевывает внимание потребителя: практически не горит, не мокнет, имеет прекрасные характеристики по теплоизоляции и экономит пространство. Это удобный материал для утепления балконов, бань, полов, стен, крыш. В США, например, 76,4% плоских кровель утепляются с использованием PIR, в Европе – 40%. Доля таких продуктов в европейском строительстве растет в среднем на 3% каждый год и, по прогнозам, будет расти и дальше. По прогнозам производителей, выпуск будет расти и в России. К 2020 г. планируется достичь доли в 5%, а к 2025 г. – 7% от общего объема рынка утеплителей в стране (без учета сегмента сэндвич-панелей).

Реконструкция кровли

– Вы говорите, что тратите на НИОКР до 4% оборота. Окупаются ли эти инвестиции? Можете привести самые удачные примеры?

− Мы разработали специальный материал для кровель, который производится только в России, и весь мир у нас его покупает: LOGICROOF NG. Это негорючее полотно из стекловолокна, для него разработали специальное покрытие, которое позволяет приварить его к мембране безогневым способом, с огромной вероятностью фасадная ткань – субститут, посаженная на клей, отлетит через один сезон. Материал не прожигается, это идеальная защита от пожаров. Плотность основы LOGICROOF NG составляет 420 г/м² – более чем в 4 раза превосходит плотность фасадной ткани, что говорит о низкой теплопроводности и высокой способности препятствовать распространению пламени. Технологичность монтажа нового продукта от «Технониколь» позволяет заказчику существенно сэкономить время на устройство противопожарных рассечек. В отличие от гравия или плиток LOGICROOF NG проще поднять на кровлю, и он обойдется дешевле в транспортировке. Рулоны материала надежно упакованы, защищены от повреждений во время доставки до объекта, разгрузки и хранения. Сроки сдачи кровли больше не будут зависеть от температуры «за бортом» – в отличие от традиционных решений и решений-субститутов. Монтаж LOGICROOF NG возможно проводить от минус 15 до плюс 50 градусов. Тот же гравий, например, не рекомендуется применять в морозы из-за возможного слеживания. Обычно его используют, чтобы защитить кровлю вокруг люков дымоудаления при устройстве противопожарной защиты. Традиционное решение для таких случаев – плитка, но она из-за веса дает дополнительную нагрузку на кровлю, не выдерживает влаги и снега, ее приходится менять. LOGICROOF NG не создает дополнительной нагрузки: квадратный метр покрытия весит всего около 0,5 кг. На такой же участок кровли потребуется не менее 10 кг гравия. У нашего решения всех этих недостатков нет, единственный недостаток – цена, но сейчас мы нашли решение, которое позволяет нашему материалу LOGICROOF NG конкурировать с плиткой.

Данные о пожарах (возгораниях) в РФ, 2015 г. количество пожаров 145 686

погибло людей при пожарах 9377 человек

уничтожено строений 41 290 ед.

ущерб 18,8 млрд руб.

средний ущерб на 1 пожар 120 000 руб.

Помимо отдельных материалов мы разрабатываем новые решения и системы.

Например, для реконструкции кровли московского спорткомплекса «Олимпийский» невозможно было применять механическое крепление. Тогда мы разработали индивидуальное решение для лучшего крепления: специальную мембрану – с флисом – и специальный клеевой состав. Этот объект функционирует без нареканий вот уже три года. После «Олимпийского» это решение было внедрено и на других объектах по всей стране. Сейчас система пользуется спросом: аналогичное решение применено уже на 15 объектах общей площадью покрытия почти 125 000 кв. м, хотя стоимость такой системы выше традиционных примерно в 2 раза. Но заказчики однозначно понимают свою выгоду. В этой системе использован материал LOGICPIR – он обеспечивает доутепление и улучшенную адгезию. Таким образом, мы создали еще одну, дополнительную, область применения для другого своего продукта, увеличив свою доходность с 1 кв. м.

Для зон с высокими ветровыми нагрузками – побережье Черного моря, Камчатка, прибрежные города – мы привезли в Россию систему с индукционным креплением, которая позволяет уменьшить количество крепежа и сварных швов. Это позволило повысить надежность системы и уменьшить срок монтажа. Здесь наш утеплитель LOGICPIR служит жесткой площадкой – основанием для индукционного крепежа. Ни один другой утеплитель не давал такой прочности основы.

Как видите, каждый материал может быть элементом системы, т. е. мы можем отдельно продавать гидроизоляцию и отдельно утеплитель, а можем вместе, единой системой. Они идеально подходят друг другу – мы не смогли бы реализовать решение с индукционной системой крепления, если бы ранее не вывели утеплитель из жесткого полиуретана – LOGICPIR.

Технониколь Крыша аэропорта «Курумоч» в Самаре покрыта мембраной с А-профилем, которая имитирует металлическую кровлю

Мнимая экономия

– Вы немало инвестируете в инновации. Но часто бывает, что придумать инновационное решение мало – нужно еще его правильно внедрить. Если следовать этой логике, становится ли процесс установки и эксплуатации строительных материалов сложнее по мере усложнения самих материалов?

– Часть затрат на НИОКР отбивается тем, что мы практически не получаем претензий к качеству материала.

Мы отслеживаем каждую партию товара на производстве, изучаем долговечность наших материалов и систем. Работаем с поставщиками сырья и ищем новые модификаторы и рецептуры. Мы уверены в своих материалах, поэтому предлагаем систему гарантий.

Но самые большие проблемы любого строительства – кривые руки. Все любят говорить о качестве материалов, а основные проблемы – в неправильном проектировании и монтаже. Например, почти 90% всех причин повреждений и протечек кровель – на этих двух этапах: проект и монтаж.

Немецкий исследователь Вольфганг Эрнст в книге «Кровельная изоляция. Кровельное озеленение» приводит статистику по выплатам страховых компаний по повреждениям кровли: основные – почти 80% – неправильное проектирование и ошибки при проведении кровельных работ.

Можно использовать самые простые материалы, сделать все правильно и получить долговечную крышу. А можно закупить дорогие немецкие, швейцарские материалы, но нанять дешевых непрофессиональных рабочих и все испортить.

– Я думала, на стройке по-другому.

Технониколь Для крыши стадиона «Открытие Арена» использована белая энергосберегающая мембрана

– Мы на каждом этапе пытаемся предотвратить риск. У нас есть служба, которая рассказывает и показывает проектным институтам наши новые разработки. Проектировщикам потом будет понятнее, как правильно применять наши узлы и решения. На этапе производства мы автоматизировали все линии, людей в цехе практически нет, только оператор. Основная проблема – человек, чем меньше людей, тем ниже риск ошибки. В результате у нас производительность труда выше, чем на европейских предприятиях.

Мы перевели инструкции на многие языки, в том числе таджикский, киргизский, молдавский, сопроводили картинками, чтобы было понятно и наглядно, что и как делать. Наши инженеры приезжают на объекты в момент монтажа кровли и помогают подрядчикам, дают рекомендации, исправляют ошибки. Есть клиенты, например, которые принимают работы подрядчика только после получения протокола от службы качества «Технониколь». Если все сделано правильно, мы выдаем гарантию от протечек на 10–15 лет.

Хочешь платить меньше – делай качественнее

– Вы говорите, что застройщики нанимают неквалифицированных рабочих, видимо рассчитывая сэкономить. Много ли заказчиков, которые думают о качестве?

– Появляется новая категория заказчиков, которые поездили по миру и знают, что может быть хорошо, красиво, качественно, и хотят, чтобы у них было так же. Выбор того или иного материала, технологии зависит от того, кто ведет переговоры: собственник или подрядчик. Собственник мыслит иными категориями: он понимает, что ему этот объект обслуживать десятилетиями.

К примеру, на одном объекте в Ивановской области мы вели долгие переговоры с эксплуатантами здания и безуспешно пытались убедить директора в неверности решения, аргументировали последствиями. После нашей встречи с владельцем решение было срочно перепроектировано.

В Европе ответственность строителя должна быть застрахована минимум на 10 лет, в течение которых он несет ответственность за свою работу. В России такой практики пока нет.

Расходы на дороги 97 млрд руб. выделено на строительство и реконструкцию федеральных дорог в 2016 г. Практически вся эта сумма идет на реконструкцию и поддержание дорожной сети. По сравнению с ранее утвержденными планами финансирование строительства дорог сокращается.

– И как же система гарантий работает в Европе? Разве там подрядчики не стремятся уйти от ответственности?

– Все решается введением механизма гарантий через систему страхования. Фирма, весь уставный капитал которой 10 000 руб. и стол, не сможет ответить по обязательствам. В Европе размер уставного капитала должен быть достаточным, чтобы покрыть возможные гарантийные случаи, т. е. не менее 300 000 евро. Или компания должна застраховать свою ответственность.

В США крупнейшая страховая компания в области строительства Global FM, доля которой в мире на рынке страхования составляет 27%, разработала собственную систему сертификации строительных систем. Если собственник здания применяет сертифицированную по высшему классу систему, страховка для него дешевле. Система абсолютно негосударственная, все держится на экономическом механизме: хочешь платить меньше – делай качественнее. Международные компании, работающие в России, как «Леруа Мерлен», ИКЕА и другие, требуют сертификацию Global FM.

В России нет законодательно установленного срока гарантии, нет института страхования. Поэтому у нас каждый год ремонтируют дороги и перекладывают плитку. Почему плитка вспучивается? Потому что под ней оказывается вода. Зимой вода несколько раз замерзла-растаяла-замерзла – и плитку выдавило со своих мест. Никакая плитка не выдержит нашего климата, в один день может быть 50 циклов перехода через 0. Хотя ее гораздо проще и дешевле защитить от намокания и замерзания сразу, в момент ее укладки. У нас, например, есть продукт PLANTER – дренажный материал, который защищает цоколь здания от намокания. В нем есть дренажные каналы, по которым может стечь вода (см. врез). PLANTER, например, может быть частью системы для реконструкции тротуаров и защищать в том числе здание от намокания. Даже если тротуарная плитка по швам прилегает плотно, вода неизбежно просачивается в песчаное основание – отдельные участки все равно просядут, PLANTER позволяет удалить воду из их основания, избежать образования «болота» под плиткой. То есть проблема не в плитке, решение неправильное. Это стоит максимум 100 руб. за 1 кв. м. Более того, это переработанный материал: бывшие флаконы из-под стиральных порошков, шампуней и т. д., мы забираем этот хлам из мусора.

Нагрузка на дороги В России на 45 млн автомашин приходится чуть более 980 000 км дорог с твердым покрытием.

Для сравнения: в Финляндии 1,15 млн автомашин на 78 000 км.

То есть в России нагрузка на дороги в удельном отношении в 3 раза выше.

Казалось бы, гарантия – элементарная вещь, но ее нет. Конечно, если бы была законодательная гарантия на ремонт на 10–12 лет, если бы подрядчики отвечали за свою работу, они бы моментально перешли на другие технологии, сами бы просили материал, который простоит 10 лет без ремонта.

Это и вопрос выполнения технологии. Если все выполнено правильно, без нарушений технологии, то решения лет 50 спокойно простоят. Сегодня проектировщики и архитекторы могут реализовывать совершенно новые идеи, самореализоваться, а российский производитель может предоставить им такие возможности.

– Вы говорите, что не хватает системы гарантий и страхования ответственности строителей. Что еще, на ваш взгляд, могло бы повысить спрос на инновационные материалы в вашем секторе?

– Гарантия – это сегодня, пожалуй, единственный сдерживающий фактор.

Например, в Бельгии, как только повысились требования к качеству, за 10 лет вся страна перешла на новые материалы. Бизнес в России молодой (не старше 25 лет), но он прошел период дешевых решений и стал искать долгосрочные. У бизнеса есть деньги, и он готов за это платить. Будущее стало более прогнозируемым, понятна модель. Поэтому мы – бизнес – начинаем предъявлять спрос на решения, которые не требуют обслуживания. Начинаем строить качественно. Наиболее очевиден прогресс в электронике и автомобилестроении. Строительная отрасль консервативна. Но тем не менее уже многие объекты вызывают восхищение. Вспомните объекты Олимпиады – Китай или Сочи. С появлением новых материалов мы видим, как меняется концепция, у архитекторов появляется все больше возможностей. Все в выигрыше. &