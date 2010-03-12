Пронин стал советником Ресина

Бывший начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин назначен советником первого заместителя мэра Москвы - руководителя стройкомплекса столицы, сообщило сегодня "РИА Новости" со ссылкой на источник в городской администрации. Распоряжение об этом подписал сам первый заммэра Владимир Ресин. Пронин устроится в мэрии на общественных началах и станет курировать комплекс вопросов градостроительной политики и строительства.

Пронин был вынужден уйти в отставку из-за инцидента с бывшим начальником ОВД «Царицыно» Денисом Евсюковым после вмешательства президента Дмитрия Медведева. 27 апреля 2009 г., будучи в состоянии алкогольного опьянения, Евсюков застрелил таксиста Сергея Евтеева и кассиршу супермаркета «Остров» Эльмиру Турдаеву, а также ранил семь человек. Недавно суд приговорил Евсюкова к пожизненному заключению по обвинению в двух убийствах и 22 покушениях на убийство. Пронин лично выезжал на место происшествия и сразу же заявил журналистам, что Евсюков характеризовался "только с положительной стороны".

Пронин возглавлял столичное ГУВД почти восемь лет - с 2001 по 2009 г. Его назначением, одобренным мэром столицы Юрием Лужковым, тогда завершилось двухлетнее противостояние руководства МВД и правительства Москвы. Новое место работы Пронина не стало полной неожиданностью. В октябре 2009 г. первый замглавы МВД Михаил Суходольский назвал Пронина «грамотным управленцем», "высокопрофессиональным офицером" и выразил надежду, что тот еще принесет пользу - к примеру, в столичном правительстве. А министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев говорил, что Пронин мог бы стать в московской администрации посредником «в решении совместных непростых задач».