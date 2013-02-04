Госсекретарь Джон Керри занялся примирением палестинцев и израильтян

Новый госсекретарь США Джон Керри заявил о намерении работать в направлении мирного процесса в палестино-израильских отношениях. Как передает Reuters, официальный представитель госдепартамента Виктория Нуланд рассказала, что 3 февраля Керри позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу. Также госдеп сообщил, что госсекретарь включил поездку на Ближний Восток, и в частности в Израиль, в свое первое зарубежное турне. По сведениям CNN, эта поездка состоится в середине февраля.

Керри заявил израильскому премьеру о своей личной приверженности и о приверженности президента Обамы обещанию поддерживать безопасность Израиля и продолжить добиваться мирного урегулирования арабо-израильского конфликта, сказала Нуланд. Представитель Нетаньяху подтвердил Reuters, что такой телефонный разговор действительно состоялся, но отказался раскрыть детали беседы. По словам Нуланд, руководитель госдепа похвалил решение Израиля перевести Палестинской автономии налоговые поступления на сумму около $100 млн, которые были заморожены в прошлом году. Кроме того, собеседники обсудили ситуацию с Ираном и Сирией. Накануне Керри беседовал с президентом Израиля Шимоном Пересом. Пресс-секретарь Переса сказала, что разговор был долгим, а по его окончании президент сообщил о возможности появления "нового окна" для возобновления мирных переговоров.

В разговоре с Аббасом Керри снова сказал о намерении США стимулировать мирный процесс на Ближнем Востоке. Также он пообещал продолжить добиваться от конгресса финансовой помощи Палестинской администрации. Помощник палестинского президента подтвердил Reuters, что госсекретарь США сказал о решимости облегчить возобновление мирных переговоров, а также сказал, что надеется скоро встретиться с Аббасом лично. Время и место встречи названы не были.

Виктория Нуланд также сообщила, что в минувшую субботу Керри провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Турции, Канады и Мексики, а в воскресенье - с руководителями внешнеполитических ведомств Японии и Южной Кореи.

Демократ Джон Керри принял присягу как новый госсекретарь США 1 февраля, сменив Хиллари Клинтон. До этого он четыре года руководил комитетом сената по международным отношениям, а всего проработал там 28 лет. В 2004 г. Керри участвовал в президентских выборах, но проиграл республиканцу Джорджу Бушу-младшему.