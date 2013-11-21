Все меньше россиян одобряют работу Путина и Медведева

Ноябрьский рейтинг одобрения стал самым низким за всю историю его составления: для Путина - с ноября 1999 года, для Медведева - с декабря 2006

Деятельностью президента России Владимира Путина по-прежнему довольны большинство россиян, однако с июля его рейтинг снизился на четыре процентных пункта и составил 61%. Аналогичную картину социологи фиксируют и в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева - его рейтинг снизился на шесть пунктов и составил 46%, следует из опроса "Левада-центра".

По данным ноябрьского опроса социологов, доля недовольных работой Путина россиян возросла с 35 до 37%. Число неудовлетворенных деятельностью Медведева выросло соответственно с 47 до 53%.

Ноябрьский рейтинг одобрения стал самым низким за всю историю его составления: для Путина - с ноября 1999 г., для Медведева - с декабря 2006 г.

Работу правительства в целом одобряют 39% россиян, относятся к ней отрицательно 59%. С июля доля удовлетворенных деятельностью кабинета министров снизилась на четыре процентных пункта. Показатель неодобрения возрос на три процентных пункта.

Отвечая на вопрос о деятельности Госдумы, 65% опрошенных выразили свое недовольство. По сравнению с июлем этот показатель возрос на 6%.

Среди политиков, которым доверяют россияне, на первом месте оказался Путин - 32%. Далее в рейтинге следуют министр обороны Сергей Шойгу (19%), Медведев (11%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (9%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (8%). Не доверяют никому из российских политиков 25% респондентов.

Опрос был проведен с 15 по 18 ноября в 130 населенных пунктах 45 регионов России. В нем участвовали 1603 респондента.