«Яблоко» оспорило в Верховном суде указ президента о контрсанкциях

Зампред «Яблока» Александр Гнездилов, кандидат в Госдуму от партии Дмитрий Илюшин и член бюро партии Иван Большаков подали в Верховный суд иск о признании незаконными указов президента и постановлений правительства о введении продовольственного эмбарго в качестве ответной меры на санкции США и Евросоюза. Они считают, что введение контрсанкций в 2014 г. и их продление в 2016 г. противоречат Конституции, запрещающей издавать законы, «умаляющие права и свободы» граждан. Ведь россияне пострадали от эмбарго сильнее, чем страны, против которых оно было направлено, утверждают истцы. Граждане лишились возможности приобретать товары, традиционно присутствовавшие на нашем рынке, которые либо не могут быть замещены, либо их замещение связано с увеличением цены и снижением качества. Яблочники ссылаются на данные Росстата и Счетной палаты, свидетельствующие о росте потребительских цен и количества контрафактных продуктов на прилавках.

Заявители также доказывают, что эмбарго было введено вопреки закону о специальных экономических мерах, поскольку оно никак не связано с обеспечением безопасности. Санкции против России – это недружественные действия, но они были приняты в связи с международно-противоправными действиями Москвы. Для минимизации угрозы требовалось не введение специальных экономических мер, а всего лишь надлежащее исполнение Россией взятых на себя международных обязательств, настаивают истцы. Они также ссылаются на нарушение процедуры: согласно закону о специальных мерах президент не может принять решение об их применении по собственной инициативе – это возможно лишь на основе предложений Совбеза, одной из палат парламента или правительства, но в открытом доступе нет информации о соблюдении этого порядка.

Справка важнее Конституционный суд отказался рассматривать жалобу коммунистов на нормы закона о выборах. Требование представлять справку даже об отсутствующем зарубежном имуществе правомерно, а все документы должны сдаваться одновременно, решил суд.

Большаков говорит, что идея обратиться в суд возникла, когда в «Яблоке» работали над предвыборной программой: она включает в себя пакет законопроектов, которые партия намерена инициировать, если попадет в Госдуму. Среди первоочередных мер – принятие закона, требующего от президента согласовывать санкции с парламентом. А уже во время работы над законопроектом обнаружилось, что указ президента не содержит юридического обоснования – по сути, это просто набор протекционистских мер под эгидой заботы о безопасности, объясняет Большаков.

Пресс-служба Верховного суда подтвердила, что иск «Яблока» зарегистрирован и передан в секретариат коллегии по административным спорам. На его рассмотрение закон отводит два месяца. «Все указы президента проходят тщательную юридическую экспертизу в государственно-правовом управлении», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

До сих пор было известно лишь об одной попытке оспорить решение о введении контрсанкций: в сентябре 2014 г. признать частично недействующим утвержденный правительством перечень запрещенной к ввозу сельхозпродукции требовал Мурманский рыбокомбинат, которого запрет на ввоз живой рыбы поставил на грань ликвидации. Тогда Верховный суд решил, что оснований для отмены эмбарго нет: правительство действовало в рамках своей компетенции, исполняя указ президента. Довод заявителя о том, что реализация оспариваемой нормы способствует росту цен, банкротству и ликвидации сотен перерабатывающих заводов, не может быть признан обоснованным, так как «направлен на установление целесообразности принятия оспариваемого нормативного положения и на его законность не влияет», решил суд.

В данном случае может быть обжалован не только нормативно-правовой акт – есть также закон об обжаловании действий и решений, нарушающих права и свободы граждан, говорит профессор ВШЭ Елена Лукьянова. Вне зависимости от решения суда это полезная мера, считает Лукьянова, хорошо уже то, что такой вопрос поднят. Как тема избирательной кампании заявка «Яблока» сильно опоздала, считает политолог Михаил Виноградов, выходить с таким иском нужно было на старте кампании, сейчас эту тему вряд ли получится донести до широкого круга избирателей.