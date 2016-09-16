Начальник российского Генштаба нанес визит в Турцию

Начальник российского Ген­штаба генерал армии Валерий Герасимов в четверг приехал в Турцию, где встретился с начальником генштаба турецкой армии генералом Хулуси Акаром. Как сообщил представитель Минобороны России, в повестке визита – обсуждение «текущей обстановки и перспективы урегулирования кризиса в Сирии, а также обсуждение перспектив двустороннего военного сотрудничества».

По словам члена Общественного совета при Минобороны Руслана Пухова, с точки зрения традиций военной дипломатии визит начальника Генштаба имеет даже более глубокое значение, чем визит на уровне министра обороны: он означает, что стороны не рассматривают друг друга как противника и намерены установить практические связи в интересующей обе страны сфере. Так, в сентябре 2015 г. вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Москву прибыл начальник генштаба израильской армии, с которым была достигнута успешно работающая договоренность о предотвращении инцидентов в Сирии. Представить, что при нынешнем состоянии двусторонних отношений возможны обмены визитами между начальниками генштабов России и ведущих стран НАТО (кроме Турции), невозможно, добавляет Пухов.

Ситуация требовала встреч на этом уровне еще до прошлогоднего инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, но тогда, если верить заявлениям российских военных, Турция никак не реагировала на предложения о сотрудничестве, добавляет Александр Васильев из Института востоковедения РАН. Визит генерала Герасимова – позитивное достижение, поскольку Турция все более активно и открыто участвует в боевых действиях в Сирии и возрастает риск столкновения ее сил с силами президента Башара Асада и российскими ВКС. Кроме выработки механизма предотвращения таких инцидентов, стороны могли провести переговоры о сотрудничестве в принятии двусторонних практических мер в области раздела сфер борьбы с террористическими группировками, а также о проведении разграничения «на земле» между поддерживаемой Турцией оппозицией в провинциях Идлиб и Алеппо и силами Асада, предполагает эксперт.

Между тем в самой Сирии выполнение российско-американского соглашения о перемирии продвигается с трудом. В четверг замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал Виктор Познихир заявил, что со стороны контролируемой США оппозиции режим прекращения огня не соблюдается, а представитель российского центра примирения в Сирии полковник Сергей Копицын сообщил о продолжающихся обстрелах контролируемых правительством кварталов Алеппо и обстрелах в других районах Сирии. Минобороны организовало онлайн-трансляцию работы радара «Аистенок», который засекает обстрелы, и видеотрансляцию с беспилотника в районе Алеппо.