Бразилия начала президентскую чистку

Имидж Лулы действительно пострадал от коррупционных скандалов, однако он до сих пор остается популярным политиком
Eraldo Peres / AP
Прокуратура Бразилии поздно вечером в среду впервые официально выдвинула обвинения против бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Ему инкриминируются коррупция и отмывание денег в государственной нефтяной компании Petrobras, из-за чего она могла понести убытки в размере $12,6 млрд. Следствие считает, что Лула был центральным действующим лицом в этих коррупционных схемах. В центре расследования оказались роскошные трехуровневые апартаменты в Сан-Паулу, которые Лула, по версии следствия, получил как взятку от одной из строительных компаний в обмен на контракты с Petrobras, не указав их в налоговой декларации. Лула обвинения отрицает и называет их политически мотивированными. Он дважды избирался президентом Бразилии, занимая этот пост с 2003 по 2010 г., а также планировал принять участие в следующих выборах президента в 2018 г. Сенат Бразилии 31 августа проголосовал за импичмент президенту страны Дилме Руссеф, соратнице Лулы, при этом она не была лишена права занимать государственные должности. Исполнять обязанности президента Бразилии до выборов 2018 г. будет бывший вице-президент Мишел Темер. В Бразилии дело не может быть начато, пока суд не примет обвинения прокуратуры, в данном случае решение суда ожидается в течение нескольких дней. «Скандал наносит сильный удар по имиджу бывшего лидера, который ранее управлял бурно развивающейся экономикой, что привело к росту среднего класса в стране и изменило имидж Бразилии за рубежом. Обвинения в коррупции привели политическую жизнь страны в смятение и помогли отправить в отставку протеже Лулы Руссеф», – комментирует ситуацию The Wall Street Journal.
Имидж Лулы действительно пострадал от коррупционных скандалов, однако он до сих пор остается самым популярным политиком Бразилии и заменить его пока некем, убеждена руководитель центра экономических исследований Института Латинской Америки РАН Людмила Симонова. «Я бы не позавидовала ни одному человеку, которого пригласили бы возглавить сейчас Бразилию: страна в глубоком экономическом кризисе, а все основные политики завязли в коррупционном скандале и камень можно бросить в любого. Эти апартаменты по российским меркам – ничто, но в Бразилии сильное гражданское общество, которое ситуацией недовольно. Дело Руссеф было раздражающим фактором, ее нужно было отстранить от власти, но потом уже начались внутриполитические конфликты, первой жертвой которых, скорее всего, станет Партия трудящихся Лулы и его ближайшее окружение», – говорит Симонова. Процесс уже запущен, а значит, вероятно, закончится для Лулы обвинением и потерей возможности участвовать в выборах 2018 г.
Сторонники импичмента президента Бразилии празднуют победу
Ueslei Marcelino / Reuters
17 апреля в нижней палате бразильского парламента состоялось голосование по вопросу об импичменте президента. На сессии, начавшейся в 14.00 по местному времени, конгрессмены сначала спорили о необходимости такого шага (на фото), а примерно с 17.45 началось голосование. Из 513 депутатов отсутствовали лишь двое, остальные выходили по одному и объявляли свою позицию, нередко сопровождая ее заявлением. Процесс длился до полуночи. За отрешение Дилмы Руссеф от должности проголосовали 367 депутатов, против – 137, воздержались – 7
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Adriano Machado / Reutes
Около здания парламента собрались сторонники и противники Руссеф, в других крупных городах на демонстрации вышли в основном десятки и сотни тысяч тех, кто поддерживал отставку. Также многие бразильцы сейчас выступают против ее предшественника и наставника Лулы да Силвы, которого правоохранительные органы также обвиняют в коррупции (на фото его фигура – слева от гроба с именем президента)
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Silvia Izquierdo / AP
Демонстранты несли плакаты с надписями «Вон Лула!», «Вон Дилма!», «Вон PT!» (правящая Партия трудящихся). Также они приветствовали судью Сержиу Мору, который курирует расследование коррупционного скандала вокруг нефтяной госкомпании Petrobras. Мору и прокуроры, которые занимаются расследованием, получившим кодовое название «Операция «Автомойка», стали героями для многих бразильцев, привыкших к тому, что крупные бизнесмены и политики, обвиняемые в коррупции, выходят сухими из воды
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Joedson Alves / AP
На антиправительственной демонстрации сжигают флаг Партии трудящихся
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Joedson Alves / AP
По данным соцопросов, поддержка Дилмы Руссеф всего 9%. И это несмотря на то, что за 13 лет правления да Силвы и Руссеф, которые совпали с бумом на сырьевых рынках (Бразилия – крупный экспортер нефти, руды и сельскохозяйственной продукции), властям удалось вывести из нищеты почти 40 млн человек. Для этого использовались денежные выплаты, субсидии на покупку и строительство жилья, дешевые кредиты. На фото: участница марша за импичмент в столице страны плачет после обнародования результатов голосования в нижней палате парламента
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Andre Penner / AP
Однако сейчас Бразилия переживает самый тяжелый с начала ХХ в. экономический спад. Ситуация во многом осложнилась еще до падения на сырьевых рынках: интервенционистская политика Руссеф ухудшила деловой климат и положение в бюджетной сфере. «Президент Дилма, вы чувствуете то, что чувствовали 10 млн бразильцев, узнав, что они потеряли работу? Вы теряете свою, – заявил депутат Сабу Сабину, объявляя, что голосует за импичмент. – Чао, дорогая, не возвращайся назад»
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Eraldo Peres / AP
На заседании многие представители оппозиции держали плакаты с надписью «Tchau querida» («Чао, дорогая»). Когда сторонники импичмента набрали необходимый минимум в 342 голоса, голосовавшие за него депутаты разразились радостными криками и стали петь патриотические песни
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Andre Penner / AP
C 1950 г. из восьми бразильских президентов четверо не смогли доработать до конца срока. Двое умерли, один был смещен с поста в результате военного переворота в 1964 г. (военные правили страной до 1985 г.). В 1992 г. Фернанду Колор ди Мелу, ставший президентом в 1990 г., подал в отставку после того, как парламент принял решение о его импичменте из-за обвинений в коррупции. Судьба Дилмы Руссеф теперь в руках сената