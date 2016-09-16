Бразилия начала президентскую чистку

Прокуратура Бразилии поздно вечером в среду впервые официально выдвинула обвинения против бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Ему инкриминируются коррупция и отмывание денег в государственной нефтяной компании Petrobras, из-за чего она могла понести убытки в размере $12,6 млрд. Следствие считает, что Лула был центральным действующим лицом в этих коррупционных схемах. В центре расследования оказались роскошные трехуровневые апартаменты в Сан-Паулу, которые Лула, по версии следствия, получил как взятку от одной из строительных компаний в обмен на контракты с Petrobras, не указав их в налоговой декларации. Лула обвинения отрицает и называет их политически мотивированными. Он дважды избирался президентом Бразилии, занимая этот пост с 2003 по 2010 г., а также планировал принять участие в следующих выборах президента в 2018 г. Сенат Бразилии 31 августа проголосовал за импичмент президенту страны Дилме Руссеф, соратнице Лулы, при этом она не была лишена права занимать государственные должности. Исполнять обязанности президента Бразилии до выборов 2018 г. будет бывший вице-президент Мишел Темер. В Бразилии дело не может быть начато, пока суд не примет обвинения прокуратуры, в данном случае решение суда ожидается в течение нескольких дней. «Скандал наносит сильный удар по имиджу бывшего лидера, который ранее управлял бурно развивающейся экономикой, что привело к росту среднего класса в стране и изменило имидж Бразилии за рубежом. Обвинения в коррупции привели политическую жизнь страны в смятение и помогли отправить в отставку протеже Лулы Руссеф», – комментирует ситуацию The Wall Street Journal.

Имидж Лулы действительно пострадал от коррупционных скандалов, однако он до сих пор остается самым популярным политиком Бразилии и заменить его пока некем, убеждена руководитель центра экономических исследований Института Латинской Америки РАН Людмила Симонова. «Я бы не позавидовала ни одному человеку, которого пригласили бы возглавить сейчас Бразилию: страна в глубоком экономическом кризисе, а все основные политики завязли в коррупционном скандале и камень можно бросить в любого. Эти апартаменты по российским меркам – ничто, но в Бразилии сильное гражданское общество, которое ситуацией недовольно. Дело Руссеф было раздражающим фактором, ее нужно было отстранить от власти, но потом уже начались внутриполитические конфликты, первой жертвой которых, скорее всего, станет Партия трудящихся Лулы и его ближайшее окружение», – говорит Симонова. Процесс уже запущен, а значит, вероятно, закончится для Лулы обвинением и потерей возможности участвовать в выборах 2018 г.

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