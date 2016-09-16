Демократия
Статья опубликована в № 4162 от 16.09.2016 под заголовком: Программы сроком до воскресенья

Экономические программы партий полны решительных идей

Государству – табак, народу – просторы, бизнесу – уважение
Все партии так или иначе критикуют действующую власть, но, как считают эксперты, в Думе будут готовы поддерживать ее инициативы
Все партии так или иначе критикуют действующую власть, но, как считают эксперты, в Думе будут готовы поддерживать ее инициативы
Максим Стулов / Ведомости

«Ведомости» проанализировали предвыборные экономические программы четырех парламентских партий – «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», а также соискательниц мест в парламенте – партий «Парнас», «Яблоко» и Партии роста, объявляющих себя экономически ориентированными. Выборы состоятся в ближайшее воскресенье.

Все программы объединяет недовольство (в разной степени) текущим состоянием экономики России, желание повысить ее вес в мире и увеличить благосостояние граждан.

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Большинство партий хотят борьбы с коррупцией, а «Единая Россия» – всеобъемлющей борьбы.

Эсеры считают – в соответствии с названием, – что экономика должна быть справедливой, для чего государство должно эффективно исполнять свои социальные обязательства и рационально использовать ресурсы. Для достижения этой цели «Справедливая Россия» намерена пересмотреть налоги: например, ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и отменить возмещение НДС нефтяникам; кроме того, эсеры предлагают госмонополию на этиловый спирт.

ЛДПР согласна, но предлагает госмонополию еще и на табак и сахар: если эти отрасли будут в руках частного сектора, Россия непременно проиграет на мировой арене, уверены либерал-демократы. ЛДПР, кроме того, считает необходимым национализировать сырьевой сектор.

КПРФ настроена радикальнее и предлагает национализировать все природные богатства России.

Противоположные воззрения у «Яблока» и Партии роста: для повышения эффективности экономики нужна приватизация. «Единая Россия» согласна, но выборочно: госсобственность должна концентрироваться в инфраструктурном, оборонном секторах и компаниях-чемпионах.

Национализация или приватизация, но от сырьевой зависимости (беспокоит «Единую Россию», КПРФ, Партию роста и «Яблоко») партии идут к новой экономике.

От редакции: Институт наблюдения за властью

Новая экономика долж­на быть основана на обрабатывающей промышленности (ЛДПР); на высокотехнологичной и наукоемкой промышленности («Яблоко»); на новых точках роста (естественно, Партия роста); на предпринимательской инициативе и ее уважении обществом («Парнас»); на малом и среднем бизнесе и тех самых госкомпаниях-чемпионах («Единая Россия»); на окончательной победе обновленного народовластия, за которой последуют возрождение села и более широкое удовлетворение потребностей людей при развитии образования и культуры (КПРФ).

Развитие села важнейшей стратегической и политической задачей видят также «Единая Россия» и ЛДПР, оно же – один из пунктов программы и Партии роста.

Все партии намерены снижать инфляцию. КПРФ для этого предлагает госконтроль за ценами на товары первой необходимости, ЛДПР – регулирование торговой наценки и госплан. Причина высокой инфляции – импорт товаров, убеждена ЛДПР: надо развивать отечественное производство. А «Единая Россия», лидер которой председатель правительства Дмитрий Медведев подписал список запрещенного к ввозу в Россию продовольствия, признает, что импортозамещение пока сопровождается ростом цен и оплачивается потребителем. Но партия обещает инфляцию, как в развитых странах.

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«Яблоко» требует отменить те самые контрсанкции.

Проблему мигрантов затронули ЛДПР, предложившая просто закрыть границу на пять лет, и «Яблоко» – ему видится правовое государство и закон, закрепляющий права мигрантов и обеспечивающий их минимальное социальное благополучие за счет нанимателя.

КПРФ предлагает компенсировать населению вклады, сгоревшие в годы губительных реформ. ЛДПР – компенсировать эти же самые сгоревшие вклады в двойном размере. «Парнас» требует отменить привилегии депутатов, а «Справедливая Россия» уточняет – необоснованные привилегии депутатов.

«Единая Россия» обязуется добиваться прекращения дискриминации российского бизнеса, как бы ни хотелось отдельным государствам экономически Россию изолировать от внешнего мира; внутренние изоляционистские настроения партия власти тоже осуждает – как проявление неверия в возможности и преимущества отечественной экономики.

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Партии роста хочется провести количественное смягчение по-российски, т. е. просто эмиссию. Для возобновления роста Партии роста требуется 1,5 трлн руб. в год, их должны дать ЦБ путем эмиссии и бюджет, и лучше всего эти средства распределить через государственные институты развития.

Программа «Единой России» похожа на отчет о проделанной работе; партия себя высоко оценивает и намерена продолжать и улучшать. Но в программе больше нет амбициозных количественных целей – в отличие от 2011 г., когда «Единая Россия» собиралась добиться роста экономики на 5–6% в год и привести Россию в пятерку крупнейших экономик мира. Ничего из этого не получилось, и нынешние обещания правящей партии или уже заложены в бюджет (возобновление индексации пенсий по уровню инфляции в 2017 г.), или отодвинуты подальше (начало роста реальных доходов в 2018 г.), или названы ориентиром, к которому надо стремиться (пенсия в 40% от заработка). Налоговая система должна быть стимулирующей, считает «Единая Россия», но избирательно. К примеру, партия власти обещает пятилетний мораторий на повышение налогов на аграриев, неповышение налоговой нагрузки на малый бизнес – и за то же время собирается укрепить в основном отсутствующую сейчас финансовую самодостаточность регионов.

Самая лаконичная программа у «Парнаса». Действующая власть завела Россию в тупик, экономика отброшена на десятилетия назад, социальная сфера деградирует, страна поссорилась с экономическими партнерами, исправить это можно только перезагрузкой власти на всех уровнях. Перезапустить экономический рост не получится без отделения чиновников от бизнеса, безусловных гарантий прав частной собственности и ясных и четких правил работы для бизнеса. Перезапуск Думы – первый этап: ключевая фигура, от которой зависит курс страны, – президент, констатирует «Парнас» и обещает выдвинуть кандидата.

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Программа «Яблока» – обширная и подробная, с перечнем законопроектов, которые необходимо принять, чтобы создать «государство для людей». «Яблоко» обещает постоянную модернизацию с позитивным отношением к любой экономической инициативе; демилитаризацию расходов бюджета в пользу социальной сферы; отделение государства от бизнеса. Важнейшим социально-экономическим и политическим шагом «Яблоко» считает бесплатную передачу земли в частную собственность для строительства домов. Эта программа стоит 20 трлн руб., посчитали в партии, но программа гособоронзаказа стоит 30 трлн руб., так что такие расходы возможны. «Яблоко» уверено, что таким образом реализуется вековая мечта народа России – собственное жилье; экономически будут осваиваться восточные территории; за средним классом будут закреплены важнейшие активы – земля и недвижимость; вырастут инвестиции; подешевеют услуги ЖКХ.

Программы и предвыборные заявления партий имеют условное отношение к их последующему политическому поведению, уверена политолог Екатерина Шульман. Работу парламента определяет исполнительная власть, а ее повестка, в свою очередь, связана с внешними и внутренними факторами, которые властная машина не контролирует или контролирует в условной степени, заключает Шульман, поэтому сама победившая партия никогда заранее не знает, какие именно законы она будет в Думе инициировать и поддерживать.

Комментарии  ()
Fedorenko Mikhail
07:30 16.09.2016
Слова и дела партий разительно отличаются. Едро ратует за снижение инфляции, но на деле вводит запрет на ввоз продовольствия, что приводит к росту инфляции. Поразительно, что провластные партии позволяют себе каждый раз наобещать с три короба, а потом не исполнить ничего. People хавает
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