Порошенко анонсировал расширение санкций против России

Санкции могут коснуться работающих в Крыму перевозчиков, а также участников думских выборов

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о расширении санкционного списка российских компаний и физических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины.

В частности, Украина собирается применить санкции против предприятий военно-промышленного комплекса России, а также финансовых учреждений, «которые обеспечивают поддержку... ЛНР/ДНР». Также санкции будут применены в отношении компаний морских и авиационных перевозок, которые работают в Крыму.

«Речь идет и о компаниях-операторах, судах и самолетах, которые нагло нарушают украинское законодательство, заходя в порты, несмотря на строгий запрет, который выдала Украина», - заявил Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, прошедшем в пятницу, 16 сентября.

Как отметил украинский президент, этот вопрос уже проработан в кабинете министров, Национальном банке, Службе безопасности Украины и других структурах.

Порошенко также предложил дополнить санкционный список лицами, которые будут участвовать в выборах в Государственную думу России на территории Крыма, передает «Интерфакс».