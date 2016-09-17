Министра культуры могут лишить ученой степени

В Екатеринбурге диссертационный совет 4 октября рассмотрит заявление о лишении ученой степени доктора исторических наук министра культура Владимира Мединского. Об этом сообщил эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. По его словам, 25 апреля он подал в Минобрнауки заявление о лишении министра степени, подписанное им самим как специалистом по позднему Ренессансу, а также историками Вячеславом Козляковым и Константином Ерусалимским. Заявление рассмотрит диссовет Д 212.285.16 в Уральском федеральном университете. Объявление о рассмотрении заявления размещено на сайте университета.

Заявление исходит не от «Диссернета», сообщил Бабицкий, поскольку сообщество ограничивает свою деятельность расследованием диссертационного плагиата. «В случае Мединского основная претензия носит содержательный характер: его работа попросту ненаучна, а местами и прямо абсурдна», - написал Бабицкий в Facebook. Мединский защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины 15-17 веков» 27 июня 2011 г. в Российском государственном социальном университете, руководство которого было уволено бывшим министром образованием Дмитрием Ливановым – одной из причин было, что в диссертации ректора были некорректные заимствования.

Представитель «Диссернета» журналист Сергей Пархоменко указывал, что в сообществе российских историков, специалистов по истории российского государства периода Средневековья, сложилось представление, что эта работа, «переполненная дилетантскими и в то же время чрезвычайно напыщенными, высокопарными нелепостями». Историк Алексей Лобин в статье «Пещерное источниковедение» указывал, что изучение текста диссертации показывает, что автору не знаком сравнительно-исторический метод: «Он берет отдельный эпизод из сочинений иностранцев и сравнивает его с тем, «как должно быть на самом деле», а затем выносит свой вердикт – говорит правду или неправду автор сочинения о России».

Кроме того эксперты «Диссернета» указывали на некорректные заимствования в диссертации Мединского «Теоретико-методологические проблемы формирования стратегии внешнеполитической деятельности России в условиях становления глобального информационного пространства», которую он защитил в 1999 г., получив степень доктора политических наук. Сам Мединский все обвинения в использовании некорректных заимствований отвергал.