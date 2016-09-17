Социальная политика

Министра культуры могут лишить ученой степени

Соответствующее заявление диссертационный совет рассмотрит 4 октября
Работа Мединского «попросту ненаучна, а местами и прямо абсурдна», считает «Диссернет»
Работа Мединского «попросту ненаучна, а местами и прямо абсурдна», считает «Диссернет»
Александр Астафьев / РИА Новости

В Екатеринбурге диссертационный совет 4 октября рассмотрит заявление о лишении ученой степени доктора исторических наук министра культура Владимира Мединского. Об этом сообщил эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. По его словам, 25 апреля он подал в Минобрнауки заявление о лишении министра степени, подписанное им самим как специалистом по позднему Ренессансу, а также историками Вячеславом Козляковым и Константином Ерусалимским. Заявление рассмотрит диссовет Д 212.285.16 в Уральском федеральном университете. Объявление о рассмотрении заявления размещено на сайте университета.

Министр связи Николай Никифоров (слева) и министр культуры Владимир Мединский могут больше не беспокоиться за свои диссертации и ученые степени
«Диссернет» больше не сможет наказывать плагиаторов
Лишить ученой степени за липовую диссертацию станет практически невозможно, считают эксперты

Заявление исходит не от «Диссернета», сообщил Бабицкий, поскольку сообщество ограничивает свою деятельность расследованием диссертационного плагиата. «В случае Мединского основная претензия носит содержательный характер: его работа попросту ненаучна, а местами и прямо абсурдна», - написал Бабицкий в Facebook. Мединский защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины 15-17 веков» 27 июня 2011 г. в Российском государственном социальном университете, руководство которого было уволено бывшим министром образованием Дмитрием Ливановым – одной из причин было, что в диссертации ректора были некорректные заимствования.

Представитель «Диссернета» журналист Сергей Пархоменко указывал, что в сообществе российских историков, специалистов по истории российского государства периода Средневековья, сложилось представление, что эта работа, «переполненная дилетантскими и в то же время чрезвычайно напыщенными, высокопарными нелепостями». Историк Алексей Лобин в статье «Пещерное источниковедение» указывал, что изучение текста диссертации показывает, что автору не знаком сравнительно-исторический метод: «Он берет отдельный эпизод из сочинений иностранцев и сравнивает его с тем, «как должно быть на самом деле», а затем выносит свой вердикт – говорит правду или неправду автор сочинения о России».

Минобрнауки не собирается вводить судебный порядок лишения ученой степени

Кроме того эксперты «Диссернета» указывали на некорректные заимствования в диссертации Мединского «Теоретико-методологические проблемы формирования стратегии внешнеполитической деятельности России в условиях становления глобального информационного пространства», которую он защитил в 1999 г., получив степень доктора политических наук. Сам Мединский все обвинения в использовании некорректных заимствований отвергал.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике