Путин: Результат выборов – это и реакция россиян на санкции и угрозы

Результаты голосования на выборах в Госдуму отражают реакцию россиян на внешнее давление на страну, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Результаты голосования - это еще и реакция наших граждан на попытки внешнего давления на Россию, на угрозы, санкции, на попытки раскачать ситуацию в нашей стране изнутри», - приводит его слова «Интерфакс».

По словам Путина, люди в условиях сложностей и рисков выбирают стабильность. «Думаю, что здесь несколько вещей, на которые мы должны обратить внимание. Первое - в условиях вот этих самых сложностей, большого количества неопределенностей, рисков люди, безусловно, выбирают так называемую стабильность и доверяют ведущей политической силе, доверяют правительству, которое опирается на "Единую Россию" в парламенте, доверяют тому, что все мы будем действовать профессионально и в интересах граждан страны», - сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

В то же время он отметил, что результаты выборов - это аванс со стороны россиян, который еще предстоит отработать.

Путин проводит совещание с членами правительства в понедельник. Основным в повестке дня совещания является вопрос о приоритетах демографической и социальной политики правительства на 2017 г. и на трехлетний период, говорится на сайте президента. Путин призвал правительство не допускать «шоковой терапии», отмечает ТАСС. «Безусловно, ни в коем случае нельзя допускать перекладывания на плечи людей всей нагрузки в ходе этих преобразований (в экономике и соцсфере России), - заявил он. - И нужно, безусловно, избавиться от даже намека, от какой бы то ни было шоковой терапии».

Президент подчеркнул, что в экономике и социальной политике необходимо проводить взвешенные, продуманные преобразования, ориентированные на повышение эффективности, изменение структуры экономики. Во внешней политике Россия также будет проводить «взвешенную линию», направленную на сотрудничество с иностранными партнерами, но при соблюдении своих интересов, включая обороноспособность, отметил Путин.

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