Путин: Результат выборов – это и реакция россиян на санкции и угрозы

Путин: Результат выборов - это реакция россиян на санкции и угрозы
Grigory Dukor / pool photo via AP
Результаты голосования на выборах в Госдуму отражают реакцию россиян на внешнее давление на страну, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Результаты голосования - это еще и реакция наших граждан на попытки внешнего давления на Россию, на угрозы, санкции, на попытки раскачать ситуацию в нашей стране изнутри», - приводит его слова «Интерфакс».
По словам Путина, люди в условиях сложностей и рисков выбирают стабильность. «Думаю, что здесь несколько вещей, на которые мы должны обратить внимание. Первое - в условиях вот этих самых сложностей, большого количества неопределенностей, рисков люди, безусловно, выбирают так называемую стабильность и доверяют ведущей политической силе, доверяют правительству, которое опирается на "Единую Россию" в парламенте, доверяют тому, что все мы будем действовать профессионально и в интересах граждан страны», - сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
В то же время он отметил, что результаты выборов - это аванс со стороны россиян, который еще предстоит отработать.
Путин проводит совещание с членами правительства в понедельник. Основным в повестке дня совещания является вопрос о приоритетах демографической и социальной политики правительства на 2017 г. и на трехлетний период, говорится на сайте президента. Путин призвал правительство не допускать «шоковой терапии», отмечает ТАСС. «Безусловно, ни в коем случае нельзя допускать перекладывания на плечи людей всей нагрузки в ходе этих преобразований (в экономике и соцсфере России), - заявил он. - И нужно, безусловно, избавиться от даже намека, от какой бы то ни было шоковой терапии».
Президент подчеркнул, что в экономике и социальной политике необходимо проводить взвешенные, продуманные преобразования, ориентированные на повышение эффективности, изменение структуры экономики. Во внешней политике Россия также будет проводить «взвешенную линию», направленную на сотрудничество с иностранными партнерами, но при соблюдении своих интересов, включая обороноспособность, отметил Путин.
10 цитат о выборах-2016
Pavel Golovkin / AP
«Вот трудно, тяжело, а люди все равно за "Единую Россию" проголосовали», - отметил Путин в избирательном штабе партии. «Видел записи, когда я обращаюсь к людям прийти и проголосовать. Новости раз посмотрел, два... Ну, думаю, нужно снять себя с экрана, сам себе надоел», - пошутил Путин, вспоминая о той встрече с партийцами.
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Вячеслав Прокофьев / ТАСС
«Самый важный выбор, который мы делаем в жизни, - это выбор между добром и злом, а он потом распространяется на все остальные выборы», - сказал патриарх Кирилл на избирательном участке в Одинцове. Предстоятель заехал на этот избирательный участок до богослужения, которое он совершил в Покровском храме подмосковной Барвихи (цитата по ТАСС).
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Е.Разумный / Ведомости
«Вот сделали рекламу на всю страну кандидату в депутаты», - отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, просматривая видео «постоянного жалобщика» (характеристика председателя ЦИК) Александра Лебедева о нарушениях в Барнауле. «Он мог бы также записать номер машины», - заявила Памфилова. Ранее в пресс-центре избиркома Алтайского края сообщили о том, что в парке «Лесная сказка» планировалась попытка так называемого круизного голосования (цитата по «Интерфаксу»).
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М. Стулов / Ведомости
«Всем надоели сказки «Вот мы придем, мы все знаем, мы это решим. Зарплаты, пенсии повысим...», а за счет чего и как народ не понимает. Я думаю, что это серость политического поля, мало выступать на телевидении, в газете, надо что-то менять», - заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, говоря о том, что не все партии смогли заинтересовать избирателей (цитата по агентству «Москва»)
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Евгений Биятов / РИА Новости
«Больше 57 млн не пошли голосовать, это же позор!» - ужаснулся лидер ЛДПР Владимир Жириновский низкой явке избирателей (цитата по «Интерфаксу»).
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Денис Абрамов/ТАСС
«Проголосовал за нас всех», - заявил глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков журналистам на избирательном участке утром в день голосования.
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Вячеслав Прокофьев / ТАСС
«Нас окунули в грязные 90-е. Две трети страны отказались идти на выборы, это очень тревожный сигнал», - отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Эти выборы добавляют раскола. Всех, кто сейчас мухлюет и пытается досыпать бюллетени, предупреждаю, вы рискуете очень многим. По крайней мере, на 19-20-е [сентября] и последующие дни мы подали заявки об акциях протеста в защиту честных выборов и достоинства народа», - заявил политик журналистам в воскресенье (цитата по «Интерфаксу»).
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А. Гордеев / Ведомости
«Многие не получили приглашения на выборы, где был бы обозначен маршрут. Люди искали, где расположен их участок, и отказывались идти голосовать, потому что для них это был труд - поиск в интернете», - объяснила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова низкую явку на нынешних выборах.
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Григорий Сысоев / РИА Новости
«Граждане хоронят свою страну, не появляясь на участках из-за Путина. У нас утрачиваются шансы на мирную смену курса», - заявил председатель «Парнаса» Михаил Касьянов на брифинге по завершении выборов.
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Вячеслав Прокофьев / ТАСС
«Система деградирует, спад экономики очевиден. Мир уходит вперед, Россия ничего сделать не может. Страна оказалась в изоляции. Ей каждый может предъявлять претензии, назначать санкции. Мы считаем такую политику неприемлемой. Надо менять президента, правительство, Госдуму. Мирно, законно, конституционно. Но без этого нет пути вперед».
Если бы «Яблоко» имело фракцию в Госдуме, это была бы другая страна, заявил основатель партии Григорий Явлинский на брифинге журналистам.