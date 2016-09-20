ЕР может увеличить представительство в петербургском парламенте с 20 до 36 мест

По данным системы ГАС «Выборы», «Единая Россия» (ЕР) набрала 41,17% (на 18.18 мск понедельника) на выборах в петербургский парламент, ЛДПР – 12,43%, КПРФ – 11,27%, «Партия роста» – 10,74%, «Яблоко» – 9,78%, «Справедливая Россия» (СР) – 9,10%. Не проходят в заксобрание «Парнас» (2,11%) и «РОТ фронт» (0,78%). По данным на 9.00 мск, явка избирателей составила 32,47%.

В 24 из 25 одномандатных округов предположительно победили представители ЕР, только в округе № 5 победу одержал Александр Егоров из «Справедливой России». По спискам проходит 12 депутатов от ЕР, по три – от «Партии роста», КПРФ и ЛДПР и по два – от «Яблока» и СР (предварительные данные). В итоге у ЕР в заксобрании VI созыва будет 36 депутатов, у «Партии роста», КПРФ, СР и ЛДПР – по три, у «Яблока» – два.

В парламенте V созыва у «Единой России» было 20 мандатов, у СР – 12, у КПРФ – 7, у «Яблока» – 6, у ЛДПР – 5.

Состав парламента сменился более чем наполовину – свои места предположительно сохранили всего 18 депутатов прошлого созыва, еще двое – Виталий Милонов и Евгений Марченко – избрались в Госдуму.

Представитель ЕР не стал комментировать результаты выборов до официального сообщения ЦИК. Представитель «Партии роста» подтвердила, что у ее партии, вероятно, будет три мандата в заксобрании. Но Оксана Дмитриева намерена оспаривать свое поражение на выборах в Госдуму, так как в ее округе было много критических нарушений, которые повлияли на результат, говорит она. По списку «Партии роста» в заксобрание кроме Дмитриевой проходят Максим Резник и Сергей Трохманенко. Если Дмитриева добьется места в Госдуме, ее мандат получит Наталья Петухова.

На что жалуемся На горячую линию «Наблюдателей Петербурга» в воскресенье поступило около 3500 звонков, они обрабатываются, говорит член совета «Наблюдателей Петербурга» Александра Крыленкова. По ее словам, самые грубые нарушения связаны с тем, что люди получали бюллетени в тех округах, где они не могли голосовать, а также проблемы были с подсчетами голосов после завершения голосования.

«Яблоко» могло получить не два, а три мандата, считает Борис Вишневский, возглавлявший список. По его словам, все экзитполы показывали, что «Яблоко» набирает более 11% и обгоняет «Партию роста», но в результате фальсификаций показатель оказался значительно ниже. Вишневский намерен оспаривать результаты голосования на нескольких участках, в том числе там, где одновременно проголосовало около 1000 курсантов, многие из которых были иногородними. Представитель ЛДПР сказал, что партия, скорее всего, получит три мандата. По его словам, места займут Олег Капитанов, Максим Яковлев и Виктор Сысоев. Сысоеву 21 год, он профессиональный футболист и сын Любови Егоровой, которая избралась в заксобрание по одномандатному округу от «Единой России». От КПРФ в заксобрание предварительно проходит первая тройка – Ольга Ходунова, Ирина Иванова и председатель совета директоров строительной компании «Лидер групп» Александр Рассудов. Рассудов сказал, что в заксе намерен заниматься вопросами строительства и собственности, используя свои компетенции в этих областях. «Лидер групп» подконтрольна депутату Госдумы от КПРФ Александру Некрасову. Алексей Ковалев, возглавлявший список СР, рассчитывает, что у партии будет три места в городском парламенте. «Если не пересчитают результаты Александра Егорова по одномандатному округу», – оговаривается он.

Ковалев собирается добиваться отмены результатов выборов по округу на Васильевском острове, где от СР баллотировалась Нэлли Вавилина. Протоколы заносили в здание районной администрации, а наблюдателей туда не допускали, мешки с бюллетенями доставлялись открытыми, поэтому вероятность фальсификаций высока, считает Ковалев.

ЕР заняла в парламенте большинство благодаря низкой явке избирателей, этот расклад не отражает реальных политических предпочтений жителей Петербурга, считает Вишневский. Сентябрь – очень неудачное время для выборов, так как многие в воскресенье находятся на дачах, но низкая явка свидетельствует также о том, что люди не считают заксобрание и Госдуму реальным инструментом власти, говорит политолог Александр Конфисахор. Но в новом составе парламента будет интрига – избравшиеся по одномандатным округам депутаты «Единой России», возможно, будут не так строго придерживаться партийной дисциплины, но и ориентироваться на нужды своих округов, рассуждает политолог.