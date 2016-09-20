Комиссия отказала Дмитриевой из «Партии Роста» в жалобе на результаты выборов

Окружная избирательная комиссия по Юго-Восточному одномандатному избирательному округу (округ №217) Петербурга утвердила результаты выборов в Госдуму и отклонила жалобу Оксаны Дмитриевой, которая требовала пересчета голосов по нескольким участкам. Мандат депутата Госдумы получил кандидат от «Единой России» Михаил Романов (31%), Оксана Дмитриева, баллотировавшаяся от «Партии Роста», заняла второе место (23%).

Представитель Дмитриевой объяснила, что в ходе выборов во Фрунзенском районе было зафиксировано более 150 нарушений. Основным нарушением стала невыдача протоколов и неоглашение результатов, рассказала Оксана Дмитриева «Ведомостям». По ее словам, члены комиссии уходили в другие помещения вместе с бюллетенями и не пускали туда наблюдателей, на некоторых участках в стопке бюллетеней за Романова были обнаружены бюллетени за кандидата от КПРФ Святослава Сокола. Бюллетени с голосами, отданными за нее, оказались в стопках ее однофамильцев, говорит Дмитриева. В том же округе баллотировались еще две Дмитриевых – Оксана Дмитриева от партии «Гражданская сила» (4%) и Олеся Дмитриева от партии «Зеленые» (2%).

Член ЦИК Евгений Шевченко, который присутствовал на заседании комиссии, называет принятое решение сомнительным: комиссии не следовало игнорировать доводы, изложенные в жалобах кандидата: в частности, можно было затребовать видео с участков и убедиться в правомочности полученных итогов. Их легитимность должна быть стопроцентно подтверждена, настаивает Шевченко. По его словам, ЦИК внимательно изучит ситуацию по 217 округу при подведении официальных результатов. По закону ЦИК вправе признать итоги голосования недействительными, если нарушения, допущенные при проведении голосования или установлении итогов, не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. После установления итогов голосования вышестоящей комиссией решение нижестоящей комиссии об итогах голосования может быть отменено только судом.

Если Оксана Дмитриева не пройдет в Госдуму, она сможет получить мандат депутата петербургского парламента. Её партия предварительно получает в заксобрании три места - два по партийным спискам и одно досталось Александру Егорову в одномандатном округе.

Михаил Романов сказал «Ведомостям», что указанные в жалобе нарушения, по его мнению, незначительны и вряд ли оказали бы влияние на результаты голосования. Оксана Дмитриева сказала, что надеется на объективное решение главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Выборы в Госдуму прошли в Петербурге по восьми одномандатным округам. Победителями, по предварительным данным, стали также вице-губернатор Петербурга Игорь Дивинский, депутат заксобрания Виталий Милонов, коммунист Владимир Бортко, депутат Госдумы Сергей Вострецов, депутат заксобрания Евгений Марченко, депутат Госдумы Елена Драпеко и глава ТПП Петербурга Владимир Катенев.