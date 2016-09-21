Комитеты в новой Думе поделят еще до первого заседания

Хотя официально итоги выборов объявят в пятницу, в Госдуме уже в ближайшее время должны решить кадровые вопросы. Депутатам следует определить кандидатуры зампредов Госдумы (включая первых), председателей 30 комитетов и шести комиссий. При этом не все оппозиционеры, занимавшие эти посты, смогли переизбраться. Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов ранее заявлял, что партия готова на «консультации по формированию структуры» новой Госдумы с парламентской оппозицией.

Согласно предварительным данным, КПРФ получит 42 мандата, что в два с лишним раза меньше, чем у нее было. Коммунисты возглавляли шесть комитетов и одну комиссию, но в Думу не попали председатели комитета по промышленности Сергей Собко (он баллотировался от эсеров) и комитета по обороне Владимир Комоедов. Не будет в Думе секретарей ЦК КПРФ Сергея Обухова и Павла Дорохина, руководителя юридической службы партии Вадима Соловьева. Шанс сохранить посты остается у руководителя комитета по региональной политике Николая Харитонова, председателя комитета по природе Владимира Кашина, председателя комитета по собственности Сергея Гаврилова и руководителя комитета по земельным отношениям Алексея Русских. Первый зампред Думы Иван Мельников тоже переизбрался, и коммунисты бы хотели, чтобы он остался на своем посту, подчеркнул Дмитрий Новиков (КПРФ). Президиум партии обсудит кандидатуры на руководящие посты нового созыва Госдумы 27 сентября.

Как было раньше «Единая Россия» в Госдуме в 2011 г. уже заключала пакетное соглашение с другими тремя фракциями о квотном распределении постов вице-спикеров и руководителей комитетов, но тогда оппозиции досталось в два раза больше комитетов из-за низкого результата партии власти.

У «Справедливой России» в новой Думе будет лишь 23 мандата, сейчас эсеры возглавляют пять комитетов, и пока из их председателей не переизбрался лишь руководитель комитета по науке Валерий Черешнев. «Мы хотим сохранить себе два-три комитета, комитеты по экономполитике и ЖКХ возглавляют профессионалы – Анатолий Аксаков и Галина Хованская», – говорит Александр Бурков, добавляя, что не хотелось бы расставаться и с комитетом по делам семьи, возглавляемым Ольгой Епифановой. У ЛДПР дела обстоят заметно лучше: в Госдуме остались зампред палаты Игорь Лебедев и председатели четырех комитетов – Ярослав Нилов, Сергей Фургал, Леонид Слуцкий и Дмитрий Свищев. «Мы хотим как минимум сохранить то, что было, а то и преумножить», – говорит Нилов. Комитет по делам общественных организаций Нилова могут объединить с комитетом по делам национальностей, в таком случае его отдадут единороссам, знает собеседник в аппарате Госдумы. Еще одно возможное объединение – комитетов по делам СНГ (Леонид Слуцкий) и по международным делам (остался без своего руководителя единоросса Алексея Пушкова), отмечает собеседник. В случае если председатель комитета по регламенту единоросс Виктор Пинский пойдет на повышение, то ЛДПР может попросить себе этот комитет, продолжает аппаратчик. Заседание высшего совета ЛДПР по кадровым вопросам пройдет 26 сентября. Лебедев заявлял журналистам, что ЛДПР предложит на посты в комитетах Слуцкого, Александра Курдюмова – в комитет по регламенту, Михаила Дегтярева – в комитет по образованию, Сергея Жигарева – в комитет по промышленности и Вадима Деньгина – в комитет по информполитике. По его словам, фракции должны достигнуть нового пакетного соглашения до 23 сентября.

Пятнадцать комитетов в шестом созыве принадлежало единороссам: вероятнее всего, в Госдуму не вернется руководитель ключевого думского комитета по конституционному законодательству единоросс Владимир Плигин, а председатель комитета по бюджету Андрей Макаров получил мандат, но по состоянию здоровья может оставить этот пост, говорит собеседник «Ведомостей» в аппарате.

Единороссы не выдвигали своих кандидатов в одномандатных округах, где победили многие оппозиционеры – Хованская, Аксаков и другие, единороссы явно подразумевали, что расстановка сил останется примерно той же, говорит политолог Александр Пожалов. ЛДПР может рассчитывать на большее количество должностей, а эсеры, напротив, могут потерять несколько комитетов, считает он. «Единая Россия» вполне может пойти на создание отдельной группы для одномандатников, чтобы их большинство не было таким наглядным, к тому же цели и задачи у одномандатников и депутатов по спискам сильно отличаются, говорит он.