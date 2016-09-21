Верховный суд снова возьмется за либерализацию уголовного законодательства

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев намерен вынести на обсуждение новую концепцию уголовно-правовой политики. Об этом он заявил, встречаясь в Новосибирске с делегатами девятого Всероссийского съезда судей. По словам Лебедева, в основу концепции могут лечь предложения, направленные на либерализацию уголовного права. В частности, речь идет о введении административной преюдиции для преступлений небольшой тяжести, если они совершены впервые, и о новом виде ответственности – за уголовно наказуемый проступок. Ее можно было бы применять к преступлениям не только малой, но и средней тяжести, рассуждает Лебедев. Основное отличие проступка от преступления в том, что наказание за него не связано с лишением свободы, не является судимостью и имеет более короткие сроки давности для привлечения к ответственности.

Действующее уголовное законодательство характеризуется излишней криминализацией, считает председатель Верховного суда. Сейчас половина всех рассматриваемых дел (около 550 000 в год) – о преступлениях небольшой и средней тяжести, за которые, как правило, не приговаривают к лишению свободы. Но даже штраф или несколько месяцев обязательных работ влекут тяжелые последствия в социальном плане: ограничения в праве на профессию, выезде за границу, получении кредита, причем не только для самого проштрафившегося гражданина, но и для близких родственников. Верховный суд уже вносил предложения по либерализации уголовного права, но они были приняты в Госдуме не в полном объеме, вспоминает Лебедев.

Новая концепция может быть представлена уже на съезде судей, который пройдет в декабре этого года, знает человек в Верховном суде. На прошлой неделе идею введения уголовного проступка поддержала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее мнению, к проступкам можно было бы отнести, например, такое массовое преступление, как кража, в случае если она совершается впервые.

Депутат Госдумы Рафаэль Марданшин вспоминает, что о необ­ходимости подготовки нового Уголовного кодекса, который отличался бы концептуальной целостностью, говорили еще в Госдуме VI созыва и вполне возможно, что подготовка концепции уголовной политики позволит облегчить этот процесс. Если Верховный суд предложит такую концепцию, это будет очень хорошо, силы для решения такой задачи у него есть, уверен председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.