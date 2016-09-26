В «Парнасе» заговорили об отставке его лидера Михаила Касьянова

Зампреды «Парнаса» Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза планируют поднять на заседании политcовета партии в понедельник вопрос о созыве съезда, который должен обсудить тему обновления руководства. В заявлении, которое будет опубликовано в понедельник (с ним ознакомились «Ведомости»), говорится, что результаты партии на выборах в Госдуму оказались провальными (0,73%), чему есть объективные причины – например, силовое давление. Но и руководство партии допустило критические ошибки, в частности включив в партсписок националиста Вячеслава Мальцева, оттолкнувшего демократических избирателей, считают партийцы. К вечеру воскресенья заявление, кроме двух зампредов партии, подписали 16 руководителей региональных отделений и большинство членов бюро политсовета.

В то же время руководитель удмуртского отделения Руслан Тимуршин попросил, чтобы политсовет рассмотрел вопрос об исключении из партии самого Яшина, который пытается использовать поражение на выборах, чтобы перехватить руководство. Яшин говорит, что вопрос об исключении зампреда партии может рассмотреть только съезд, который его избирал. По его словам, некоторые из подписавших заявление считают, что надо вернуться к институту сопредседателей партии: «Хотя моя позиция – отставка [председателя партии Михаила] Касьянова, поскольку у партии во главе с ним нет будущего». На политсовете Касьянову тоже предложат уйти добровольно, говорит Яшин. Вся немцовская команда выступала против связи с националистами, они не только голосов не принесли, но и отпугнули тех, кто был, говорит член бюро политсовета Вадим Прохоров. Кара-Мурза не настаивает на отставке Касьянова, но считает нужным признать, что включение в список Мальцева было грубейшей ошибкой. Исключить его из списка требовали и на летнем съезде, напоминает Кара-Мурза: «Тогда с нашим предложением не согласились. Но сейчас прошли выборы, и региональные отделения могут увидеть, что результат партии стал следствием такого решения».

Назад в будущее Партия «Яблоко», набравшая 1,99% голосов, заявила, что не признает результаты выборов в Госдуму. Но ее основатель Григорий Явлинский подтвердил, что планирует баллотироваться в президенты на выборах 2018 г.

Еще один зампред партии – Константин Мерзликин говорит, что не слышал о предложениях Яшина и Тимуршина, а на политсовете будут рассматриваться вопросы об итогах выборов, их оценке и о том, как партия будет работать дальше. Хотя члены политсовета могут поднять любой вопрос, добавляет он.

Вариант возвращения сопредседательства нереалистичный, поскольку съезд контролирует Касьянов и принципиальные вопросы будут решаться в его пользу, говорит политолог Александр Пожалов. По его словам, после провальных выборов политическая ценность «Парнаса» снизилась и в 2018 г. он рискует утратить право участвовать в выборах без сбора подписей. В ближайшие два года ключевым преимуществом контроля над партией является возможность выдвигать кандидата в президенты со сбором 100 000 подписей, полагает эксперт: «Идейные сторонники «Парнаса» остро восприняли привлечение Мальцева и других националистов – они либо не пришли на выборы, либо проголосовали за «Яблоко». А партактив в регионах не вел из-за этого активную кампанию. При этом Мальцев ничего «Парнасу» не дал и только усугубил внутрипартийный конфликт». Внутренняя борьба за лидерство наносит ущерб демократическому движению, особенно учитывая, что его электорат и так демобилизован, считает Пожалов: «Новой точкой сборки может стать «Яблоко», но там должны произойти тектонические изменения: Явлинский должен уйти в сторону и дать дорогу тем, кого он привлек в партию».