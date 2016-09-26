Судья Конституционного суда раскритиковал Центризбирком за непоследовательность

Центризбирком и Верховный суд проявляют в вопросах регистрации кандидатов на выборные должности «излишний формализм», считает судья Конституционного суда Гадис Гаджиев, выступивший с особым мнением к отказному определению суда на запрос КПРФ. Две недели назад Конституционный суд отказался рассматривать запрос депутатов Госдумы от КПРФ, оспаривавших чрезмерно жесткие, по их мнению, нормы избирательного законодательства. Основанием для запроса стало исключение из партийного списка КПРФ на выборах в Госдуму депутата предыдущего созыва Сергея Обухова, который, по мнению Центризбиркома, нарушил сроки представления справки о зарубежном имуществе несовершеннолетней дочери. При этом сам ЦИК не высказывал претензий к документам Обухова, а КПРФ позже представила нужную справку, отмечалось в жалобе. Коммунисты апеллировали к положениям закона, позволяющим дополнять сданный пакет документов. Центризбирком же считает, что эти положения не распространяются на декларации о зарубежном имуществе кандидатов, и Конституционный суд поддержал позицию комиссии. «Существующая правоприменительная практика – когда Центральная избирательная комиссия требует единовременного предоставления всего пакета документов – не создает препятствия для выдвижения кандидатов на выборах», – писал суд, она продиктована необходимостью обеспечить равенство выдвинутых кандидатов.

Однако такой подход, как выяснилось, не пользуется безоговорочной поддержкой и среди конституционных судей: по мнению Гаджиева, оспоренные коммунистами нормы «являются недостаточно определенными, порождающими противоречивую правоприменительную практику, отличающуюся излишним формализмом». Судья напоминает, что, исключив кандидата Обухова из федерального списка за непредставление справки, Центризбирком тем не менее настоял на регистрации его кандидатом в одномандатном округе практически в идентичной ситуации. То есть в правовом поле одновременно сосуществуют два противоположных подхода, выраженных уполномоченным органом в отношении одного кандидата при аналогичных фактических обстоятельствах, – тем самым Центризбирком поставил под сомнение принцип правовой определенности при толковании и применении закона, считает Гаджиев.

Двойные стандарты в практике применения избирательного законодательства присутствуют, согласен электоральный юрист Гарегин Митин, как правило, такой подход основан на политической целесообразности. Например, в регионах в 2007–2011 гг. кандидатам часто отказывали в регистрации из-за того, что адресом места жительства избиратель указывал административный центр региона, но не сам регион. Верховный суд в каких-то случаях соглашался с такой практикой, а в каких-то не соглашался и возвращал кандидата на выборы.