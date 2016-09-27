«Единой России» голоса избирателей обошлись в 20 раз дешевле, чем «Яблоку»

Партии, участвовавшие в выборах Госдумы, потратили на свою кампанию 2,4 млрд руб., следует из последней сводки о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. Это данные по состоянию на 21 сентября, ожидать новых поступлений и расходов уже не приходится. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» даже успели подбить счета: их предвыборные расходы полностью совпали с доходами. Лидировавшая на протяжении всей кампании ЛДПР так и осталась самой богатой, потратив на выборы 663 млн руб. На втором месте «Единая Россия», потратившая даже меньше, чем успела собрать: 471 млн из 539 млн руб. (Неизрасходованные средства уже распределены между добровольными жертвователями в той пропорции, в которой их внесли, уверяют в пресс-службе партии.) На третьем месте «Справедливая Россия», ее бюджет составил 432 млн руб. КПРФ (176 млн руб.) оказалась беднее не только парламентских партий: по объему предвыборных расходов ее заметно опережают «Яблоко» (364 млн руб.) и Партия роста (245 млн). Среди партий, в чьи фонды поступило больше 10 млн руб., – «Парнас» (35 млн), «Гражданская платформа» (14 млн) и «Родина» (11 млн). А вот партии «Зеленые» вся кампания обошлась в 1,8 млн руб. Данные не учитывают средств, истраченных местными фондами партий, с поправкой на регионы общая сумма потраченных средств может вырасти более чем вдвое (см. врез). Тем не менее они дают возможность оценить эффективность партийных кампаний.

5 млрд руб. на выборы К 16 сентября в избирательные фонды политических партий и их региональные отделения поступило 4,96 млрд руб., подсчитали в Центризбиркоме.

Если разделить размер избирательного фонда на количество полученных каждой партией голосов, то окажется, что самую дорогую кампанию провели Партия роста и «Яблоко»: им голос избирателя обошелся в 360 и 346 руб. «Парнас» уложился в 91 руб. за голос. Среди парламентских партий самой эффективной оказалась «Единая Россия» – она потратила 16,5 руб. за голос, КПРФ уложилась в 25 руб., а вот ЛДПР и «Справедливая Россия» тратили деньги менее экономно: 95 и 131 руб. за голос соответственно. Рекорд бережливости – за «Коммунистами России». Им каждый из 1,2 млн полученных голосов обошелся всего в 4 руб.

Баллотировавшийся от Партии роста Борис Надеждин говорит, что финансовые отчеты партий дают относительное представление о стоимости выборов: часть средств шла через региональные избирательные фонды, фонды одномандатников, «ну и черный нал тоже никто не отменял». Однако основная причина «чудовищной», по словам Надеждина, эффективности «Единой России» – в использовании ею административного ресурса. Кандидат от оппозиции должен оплачивать все: аренду помещений для встреч с избирателями, изготовление и распространение агитации, транспорт, работу наблюдателей. Кандидатам от власти встречи с бюджетниками организовывают по разнарядке, и многие другие услуги обеспечены почти бесплатно.

Пресс-служба «Единой России» причины низкой себестоимости голосов избирателей для партии оставила без комментариев.