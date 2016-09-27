Западные исследователи заступились за «Левада-центр»

Мировые исследовательские ассоциации и западные ученые, в том числе из Оксфордского университета, Кингс-колледжа и Университета Манчестера, попросили министра юстиции Александра Коновалова пересмотреть решение о включении «Левада-центра» в реестр иностранных агентов. Так, профессора из Оксфорда (письмо есть у «Ведомостей») пишут, что «Левада-центр» помогает России поддерживать репутацию страны, выполняющей научные исследования мирового уровня. Представители Британской ассоциации славянских и восточноевропейских исследований, объединяющей более 500 исследователей из Европы и Великобритании, подчеркивают, что метка иностранного агента может приостановить научные исследования «Левада-центра». А в письме Европейского общества исследований общественного мнения и рынка (ESOMAR) и Всемирной ассоциации исследователей общественного мнения говорится, что члены этих ассоциаций действуют в соответствии с их кодексами, а гранты позволяют проводить независимые исследования, что и делал «Левада-центр». В пресс-службе Минюста сообщили, что письма в ведомство пока не поступали.

ESOMAR – одна из наиболее известных исследовательских ассоциаций в мире (образована в 1948 г.), многие национальные организации (в том числе ВЦИОМ и «Левада-центр») руководствуются ее кодексом практики маркетинговых и социологических исследований. Ранее с просьбой снять с «Левада-центра» статус агента в Минюст обращались ВЦИОМ, ФОМ и другие участники Объединения исследователей рынка и общественного мнения в России.

Победа в суде Мосгорсуд отменил решение Тверского районного суда, который в марте оштрафовал организацию «Общественный вердикт» на 400 000 руб. за распространение информации без маркировки «иностранный агент».

Письма в поддержку «Левада-центра» поступают в российские посольства, МИД и Минюст, говорит его директор Лев Гудков: «Ученые не просто протестуют, они отмечают значимость наших исследований и говорят об их высоком научном уровне и о том, что этот статус повлечет урон для мировых и отечественных исследований». Он полагает, что у Минюста есть основания для пересмотра акта проверки, поскольку в нем есть грубые нарушения. Тем не менее недавно Минюст направил в «Левада-центр» протокол об административном правонарушении по ст. 19.34 за то, что НКО добровольно не внесла себя в реестр, добавляет Гудков.

Российская власть всячески подчеркивает, что не обращает внимания на такие письма, если они исходят от ученых и общественных деятелей, и вряд ли эта позиция в ближайшее время изменится, считает политолог Алексей Макаркин: «Скорее такие письма несут моральную компенсацию, а мнение научного сообщества значимо для его участников». Во времена СССР на Западе тоже писали письма в поддержку советских правозащитников и писателей, но их эффективность зависела от текущих отношений с Западом – «была ли холодная война или разрядка», напоминает Макаркин: «Ожидать снятия статуса агента можно, если власть решит улучшить репутацию в глазах Запада или либеральной части общества – но пока ничего из этого она делать не собирается».