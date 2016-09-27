Россия может отсрочить Венесуэле выплату долга

На официальном портале правовой информации в понедельник было опубликовано распоряжение российского правительства от 23 сентября, которым одобряется проект межправительственного протокола с Венесуэлой об отсрочке выплаты этой страной долга России на общую сумму $2,84 млрд. Как говорится в документе, эта сумма состоит из просроченного долга в $265 млн, просроченных процентов в $98 000, процентов на просроченный долг в размере $14,5 млн и основного долга, часть которого должна быть погашена к 30 сентября 2016 г. ($265 млн и проценты на $87 млн), а часть – с 31 марта 2017 г. по 30 сентября 2021 г. Всю эту задолженность предложено консолидировать и гасить равными полугодовыми платежами начиная с 31 марта 2019 г. в течение трех лет до 2022 г. Перенос уплаты долга на два с половиной года мотивируется в документе тем, что нужно учесть дефицит ликвидности у Венесуэлы (по данным МВФ, ее золотовалютные резервы сократились в первом полугодии 2016 г. на 25% до $7,5 млрд) и дружественный характер отношений с этой страной. Венесуэла сейчас испытывает серьезный экономический и политический кризис.

Этот долг образовался после того, как в 2011 г. по инициативе венесуэльской стороны Каракас получил кредит в размере $2,2 млрд на поставку вооружений для своих сухопутных войск, поясняет чиновник, работающий в системе военно-технического сотрудничества. Инициатива в получении кредита при этом исходила от венесуэльцев, вспоминает он. Общий объем поставок вооружений Венесуэле из России составил $10 млрд и почти все, кроме поставленного в счет этого кредита, было оплачено. По мнению собеседника «Ведомостей», в 2011 г. острой необходимости в этом кредите не было и тогда Венесуэла могла расплатиться и деньгами. Но из-за нескоординированности российских ведомств, отвечающих за связи с этой страной, «получилось то, что получилось». Сами поставки, по его словам, были практически завершены еще в 2013 г. и в основном решили проблему перевооружения сухопутных войск Венесуэлы на современную бронетехнику и артиллерию.