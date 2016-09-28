Первые дебаты не помогли Клинтон и Трампу привлечь новых избирателей

Демократ Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп в первый раз сошлись на президентских дебатах поздним вечером в понедельник (в Москве была уже глубокая ночь) на телеканале CNN. Основными темами стали экономика, расовая напряженность и угрозы для безопасности США внутри страны и за рубежом.

Клинтон била по болевым точкам Трампа: поставила под вопрос его профессиональный успех, заявив, что он построил бизнес, потому что занял $14 млн у своего отца; усомнилась в решениях, которые он принимал; и даже начала дебаты с того, что назвала его Дональд – он не позволяет называть себя по имени даже людям из ближайшего окружения. Оба кандидата отчетливо работали на неопределившихся избирателей: Трамп несколько раз упоминал колеблющиеся штаты, которые находятся в сложной экономической ситуации, Клинтон говорила про экологию и равноправие – популярные темы у образованных женщин и молодежи. 62% зрителей CNN (среди них превалируют сторонники демократов) посчитали победительницей Клинтон и лишь 27% – Трампа. Сам республиканец привел прямо противоположные данные (см. врез).

Другие цифры Опросы, проведенные более консервативными СМИ, отдали победу Трампу: по версии Time, он победил со счетом 59% против 41%, по данным CNBC – 61% против 39%, сообщил сам Трамп в Twitter.

«Клинтон легко разбила Трампа хотя бы тем, что контролировала свои эмоции и продемонстрировала свою осведомленность без излишнего занудства. Трамп делал все, чтобы показать ее как реликт Вашингтона», – подводит итоги Financial Times. «Клинтон на дебатах показала, что у нее есть план, она живет не так далеко от вас и она готова бороться с богачами. Трамп показал себя человеком перемен, чей оппонент потратил годы, так и не сумев решить проблемы страны», – добавляет The Wall Street Journal.

До выборов президента США осталось около шести недель, и около 20% электората еще не определились в своих предпочтениях. Главное внимание кандидатов направлено на десяток колеблющихся штатов, где ни у одного из них нет существенного отрыва. Дебаты могут переломить ситуацию: в 2000 г. шедший с небольшим отрывом Альберт Гор проиграл Джорджу Бушу-младшему, как считается, во многом из-за неудачного выступления на первых дебатах.

Давление перед дебатами было больше на Клинтон, потому что она шла с небольшим отрывом, а одно из ее самых слабых мест – неумение работать с публикой, считает аналитик по стратегическим коммуникациям в Пенсильвании (один из неопределившихся штатов) Ларри Сайслер: «Трамп на первых дебатах оказался не готовым по всем фронтам: он был не подкован фактически, что и так было его слабым местом, пару раз он соглашался с Клинтон скорее всего для того, чтобы просто выиграть время и подумать, что сказать дальше. Но и даже его конек – игра на аудиторию – оказался под вопросом: он впервые вел дебаты один на один полтора часа, до этого на праймериз он соревновался с 16 кандидатами сразу или как минимум еще с двумя-тремя. Он оказался в некотором замешательстве, такого он раньше не делал». Победителя в дебатах нет, ведь каждый кандидат работал на своих базовых избирателей, полагает эксперт: «США сейчас очень поляризованы, и кандидаты на дебатах создавали каждый свою реальность, чтобы заверить свою базу. Обоим это удалось, разница в том, насколько они смогли привлечь на свою сторону неопределившихся. В случае Клинтон это было более успешно, ее задача состоит в мобилизации молодежи и образованных женщин, которые настроены к ней скептически, и ей скорее всего удалось как минимум остановить падавшие рейтинги. У Трампа в этом плане выступление было слабым: никто из его базовых избирателей от него не убежит, но вот афроамериканцев или латиносов ему точно не удалось привлечь».