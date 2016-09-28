Задержаны чиновники Ространснадзора, подозреваемые в коррупции

В Москве задержаны несколько чиновников управления Ространснадзора, подозреваемые в получении взяток с транспортных компаний, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

Как уточнил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах, задержаны два чиновника - начальник столичного управления Ространснадзора Игорь Суржик и начальник Южного управления Ространснадзора Игорь Высоцкий. «Чиновники, подозреваемые в получении взяток, находились в разработке оперативных подразделений ФСБ и МВД в течение нескольких месяцев», - сказал собеседник агентства. Он добавил, что подозреваемые занимались поборами с транспортных предприятий, которые занимались пассажирскими перевозками на маршрутных такси.

Управление Следственного комитета по городу Москве уже возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «получение взятки» и «дача взятки», сообщила пресс-служба СК. По версии следствия, «должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям», осуществляющим перевозки на территории Москвы и российских субъектов. За деньги сотрудники УГАДН сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали их к административной ответственности за допущенные нарушения, сообщает СК. «Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,15 млн руб., при этом следствием устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений», - говорится в сообщении СК.

Там же уточняется, что в рамках уголовного дела проводятся обыски более чем по 27 адресам.

В частности, обыски проводятся в здании московского управления Ространснадзора, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. По словам корреспондента агентства, на территорию управления заехал второй автобус с полицейскими, в этот раз без опознавательных знаков ГУМВД Москвы. Из него вышли еще сотрудники полиции, часть из них зашла в здание, а другая рассредоточилась по территории. Чуть позже первый автобус, находившийся на месте с начала обысков, уехал. По словам корреспондента агентства, полиция закрыла для посещения территорию Ространснадзора по городу Москве, проходы к зданию на улице Петрозаводская оцеплены сотрудниками ГУМВД.