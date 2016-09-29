Сергей Кириенко – наиболее вероятный сменщик Вячеслава Володина

Три главных политических менеджера Кремля разных лет: пока еще действующий Вячеслав Володин, его весьма вероятный сменщик Сергей Кириенко и предшественник

В Кремле продолжают сохранять интригу с назначением нового первого заместителя руководителя администрации президента. Основной претендент на место уходящего в Госдуму Вячеслава Володина, по данным РБК, – гендиректор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. Близкий к Кремлю собеседник сообщил «Ведомостям», что такое назначение может состояться. Той же информацией от разных людей в администрации президента располагают два высокопоставленных сотрудника двух госкорпораций и бывший федеральный чиновник.

Владимир Путин сообщил, что вместе с Дмитрием Медведевым принял решение перевести Володина на работу в Госдуму 23 сентября, 24 сентября кандидатом в председатели Госдумы его предложила «Единая Россия» (см. врез).

«Я располагаю достоверной информацией, что Кириенко продолжает руководство госкорпорацией «Росатом», – заявил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: указ о назначении преемника Володина пока не готов. Песков предупреждал, что указы об отставке Володина и назначении человека на его должность могут появиться в течение 10 дней.

Все идет по плану, такие указы появятся либо накануне первого заседания нового созыва Госдумы, либо в первый день ее работы (5 октября), поскольку только тогда Володин действительно перейдет на новую работу, говорит близкий к Кремлю собеседник, – до этого депутаты седьмого созыва не считаются действующими, а де-юре председателем Госдумы числится Сергей Нарышкин. «Делается это для того, чтобы не создавать фона, что [Володина] якобы уволили, хотя понятно, что он идет на должность спикера», – объясняет он.

Спикер за 11 дней Прошлые выборы в Госдуму состоялись 4 декабря 2011 г., ЦИК подвел официальные итоги 9 декабря, 20 декабря вышел указ президента об освобождении Сергея Нарышкина от должности руководителя администрации, 21 декабря прошло первое заседание Госдумы и назначение спикера.

Подав документы в ЦИК об уходе с предыдущей должности и фактически принимая мандат, Володин уже перестал быть чиновником администрации, возражает другой близкий к Кремлю собеседник: «Указ о его отставке уже подписан». В Кремле специально затягивают с его публикацией, причина затяжки в том, чтобы дотянуть интригу с назначением до хруста, говорит он. Но полностью исключать, что на пост Володина в администрации будет назначен не Кириенко, собеседник «Ведомостей» не стал. «Смысл может быть в том, чтобы все свыклись с мыслью, будто это Кириенко, а появится неожиданная кандидатура», – допускает он. Первый замруководителя администрации президента, как и начальники управлений, назначается указом президента, но выбор заместителя по политике – личная прерогатива президента, констатирует близкий к Кремлю собеседник. Такие назначения делаются не просто так, а под конкретную задачу, говорит третий близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей»: Кириенко по политическому бэкграунду принято считать условным либералом, но в последнее время, как чиновник и гендиректор госкомпании, он работал государственным человеком.

У Кириенко, бывшего короткое время министром и даже председателем правительства при Ельцине, большой опыт и политической, и аппаратной работы при Путине – он работал полпредом президента в Приволжском федеральном округе, возглавляет госкорпорацию, что равнозначно статусу министра, перечисляет собеседник. «Погорел [на посту премьера] не потому, что виноват, он жертва обстоятельств, принял удар на себя, закрывал страну грудью», – объясняет он.

Кириенко с 2005 г. не связан с политикой, но у него много верных людей, которых он может пригласить на работу в управление внутренней политики (УВП). В частности, одним из претендентов на руководство УВП в случае прихода Кириенко в Кремль может быть глава управления «Росатома» по работе с регионами Александр Харичев, который уже работал замначальника УВП.

В управлении «Росатома» по работе с регионами достаточно людей с компетенциями в работе в политике и с госорганами, знает близкий к госкорпорации человек.

В администрации президента Кириенко сильно потеряет в доходах – в «Росатоме» он зарабатывает десятки миллионов в год, а зарплата первого замруководителя администрации, судя по декларациям, не превышает 10 млн руб.