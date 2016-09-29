Общероссийский народный фронт укрепляет свои позиции в Госдуме

В среду фракции Госдумы окончательно определились с руководящими постами в комитетах нового созыва. Шесть из 13 комитетов, отданных «Единой России», получили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) – врач Дмитрий Морозов (комитет по охране здоровья), руководитель проекта ОНФ «Народная экспертиза» Николай Николаев (по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям), руководитель исполкома ОНФ в Коми Ольга Савастьянова (по регламенту) и сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева (по экологии), а Станислав Говорухин и Евгений Москвичев продолжат руководить комитетами по культуре и транспорту соответственно. В общей сложности актив ОНФ в новой Госдуме насчитывает около 90 человек, сообщается на сайте фронта: мандаты, в частности, получили зампред исполкома ОНФ Наталья Костенко, преподаватель Любовь Духанина, тележурналисты Евгений Ревенко, Петр Толстой и Сергей Боярский, главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская. Большинство фронтовиков прошли при поддержке единороссов, но несколько было выдвинуто от других партий.

Региональная повестка для парламента сегодня не менее важна, чем федеральная, и задача новых депутатов наравне с принятием законов помочь каждому конкретному человеку, который к ним обратился, чтобы повысить эффективность работы субъектов, заявила в среду Тимофеева. По ее мнению, важная особенность нового созыва в том, что депутаты в ходе предвыборной кампании «выходили округа ногами» и в этом созыве «будет большой упор на работу в регионах». Тимофеева отметила, что в новую Думу прошло много общественников, в том числе и беспартийных: «Они представляют общественные организации и, не являясь до этого депутатами, не обладая никакими мандатами, защищали интересы разных слоев населения».

Без исключений Для думских одномандатников не будут создаваться специальные группы, как и для трех депутатов от непарламентских партий. Такое решение примет в четверг думская комиссия по подготовке к работе нового созыва.

Такой приток кадров из ОНФ в Госдуму и их руководство в социально значимых комитетах означает, что постоянная повестка ОНФ по контролю за исполнением указов президента переносится еще и в Думу и позволит требовательнее работать с министерствами, считает политолог Александр Пожалов. ОНФ уже выполняет важную аппаратную функцию, давая заключения для контрольного управления президента на доклады правительства об исполнении президентских поручений. Фронт занимается вопросами здравоохранения, готовит законы о «зеленом щите» и лесовосстановлении, к исполнению указов по дорожно-транспортной сфере у ОНФ тоже были вопросы, напоминает Пожалов. Фронтовики продолжат обеспечивать и контроль выполнения президентских поручений на региональном уровне, что тоже в духе повестки новой Госдумы, считает Пожалов: «Из-за возвращения одномандатников региональная повестка в Думе усилится, а далеко не все кандидаты от ОНФ являются удобными для региональных властей. Например, получивший мандат премьера Дмитрия Медведева Николай Будуев – достаточно заметный критик бурятской власти». ОНФ действительно стал хорошим кадровым резервом для «Единой России» – через него фракция обновилась, а в Госдуму пришли общественники, журналисты, врачи, говорит Пожалов. Однако он уверен, что ОНФ продолжит оставаться непартийной площадкой, тем более что с движением сотрудничают и депутаты, избранные от «Справедливой России» и «Родины».

Роль ОНФ еще не определена – по тому, как озвучивали итоги выборов, нельзя сказать, что фронтовиков решили активизировать, считает политолог Михаил Виноградов: «Они могут помогать реформировать имидж Госдумы, а могут быть в режиме спящего бренда до президентских выборов».