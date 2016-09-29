Одномандатные выборы в Госдуму оказались слишком партийными

Избиратели на выборах в Госдуму делали «партийный выбор» при голосовании как за партсписки, так и за одномандатников, делают вывод эксперты Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина в своем докладе об итогах выборов. Причиной этого стала слабость одномандатников, выросших в условиях дефицита конкурентности, а также преобладание на участках избирателей из «ядерных» электоратов партий при общем снижении явки. Если кандидат выдвигался от «Единой России», то это означало его автоматическую победу почти всегда – другая картина была лишь в трех округах.

Падение явки, которая оказалась самой низкой за всю постсоветскую историю России, было неизбежным, считают эксперты: из-за переноса выборов на сентябрь, низкого качества агиткампаний и снижения уровня «неэлекторальных» искажений результатов выборов (вроде вброса бюллетеней или многократного голосования). Все регионы в докладе разделены по явке на три группы, и чем выше явка, тем больше голосов получили единороссы: в первую группу с уровнем явки ниже 54% входят 65 регионов (средняя явка – 41,7 и 46,7% голосов за «Единую Россию»), явка от 55 до 65% была в семи регионах (соответственно 61% явки и 61,9% за партию власти), а выше 69% – в 13 регионах (явка – 81,3%, за единороссов – 75,9%). Регионы третьей группы, где живут всего 12,8% российских избирателей, дали 21,8% проголосовавших и 30,6% голосов за «Единую Россию».

Рекорды явки 94,9% составила самая высокая явка на выборах в Госдуму 18 сентября – такая активность избирателей была зафиксирована в Чечне. Меньше всего избирателей – 32,7% – пришли на участки в Санкт-Петербурге

Эффективное число кандидатов (этот показатель учитывает не только количество конкурентов, но и их результат) оказалось самым низким (1,15) в Чеченском одномандатном округе, а самым высоким (8,21) – в московском округе № 200, где победил коммунист Денис Парфенов после снятия кандидата-единоросса. Уровень голосования за партию власти также показывает привычную корреляцию сверхвысоких результатов голосования за «Единую Россию» с аномальными данными по явке – это прежде всего Чечня, Дагестан, Татарстан, Мордовия и Тува. Более 70% голосов партия власти получила в 12 регионах, менее 50% – в 48 регионах, из них в 30 – от 40 до 50% и в 18 – менее 40%.

Одномандатники «Единой России» оказались в подавляющем большинстве сильнее, потому что «готовились полгода, начиная с предварительного голосования», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе партии: «Там были получены навыки публичной работы, были сформированы группы сторонников. Кроме того, в плюс сыграл бренд партии, но все же победа одномандатника – это прежде всего его личная заслуга».

Исследования показывали, что жесткой корреляции между партийным выбором и голосами за кандидата от партии не существует, всегда есть пересечение в электорате с коммунистами или эсерами, говорит политолог Евгений Минченко: «Однако социологически подтверждается, что в день выборов произошел скачок рейтингов у кандидатов от «Единой России» по одномандатным округам. Произошло своего рода склеивание рейтингов Владимира Путина, «Единой России» и кандидатов по округам – президент своим рейтингом вытянул партию, а партия вытянула одномандатников». Говорить о том, что причина – в слабости одномандатников, нельзя, поскольку проиграли и достаточно сильные кандидаты, добавляет он.