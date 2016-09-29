Демократия
Статья опубликована в № 4171 от 29.09.2016 под заголовком: Партии затмили одномандатников

Одномандатные выборы в Госдуму оказались слишком партийными

Голосование за списки и отдельных кандидатов почти не отличалось, выяснили эксперты КГИ
Падение явки, которая оказалась самой низкой за всю постсоветскую историю России, было неизбежным
Падение явки, которая оказалась самой низкой за всю постсоветскую историю России, было неизбежным
Е. Разумный / Ведомости

Избиратели на выборах в Госдуму делали «партийный выбор» при голосовании как за партсписки, так и за одномандатников, делают вывод эксперты Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина в своем докладе об итогах выборов. Причиной этого стала слабость одномандатников, выросших в условиях дефицита конкурентности, а также преобладание на участках избирателей из «ядерных» электоратов партий при общем снижении явки. Если кандидат выдвигался от «Единой России», то это означало его автоматическую победу почти всегда – другая картина была лишь в трех округах.

Падение явки, которая оказалась самой низкой за всю постсоветскую историю России, было неизбежным, считают эксперты: из-за переноса выборов на сентябрь, низкого качества агиткампаний и снижения уровня «неэлекторальных» искажений результатов выборов (вроде вброса бюллетеней или многократного голосования). Все регионы в докладе разделены по явке на три группы, и чем выше явка, тем больше голосов получили единороссы: в первую группу с уровнем явки ниже 54% входят 65 регионов (средняя явка – 41,7 и 46,7% голосов за «Единую Россию»), явка от 55 до 65% была в семи регионах (соответственно 61% явки и 61,9% за партию власти), а выше 69% – в 13 регионах (явка – 81,3%, за единороссов – 75,9%). Регионы третьей группы, где живут всего 12,8% российских избирателей, дали 21,8% проголосовавших и 30,6% голосов за «Единую Россию».

Рекорды явки

94,9% составила самая высокая явка на выборах в Госдуму 18 сентября – такая активность избирателей была зафиксирована в Чечне. Меньше всего избирателей – 32,7% – пришли на участки в Санкт-Петербурге

Эффективное число кандидатов (этот показатель учитывает не только количество конкурентов, но и их результат) оказалось самым низким (1,15) в Чеченском одномандатном округе, а самым высоким (8,21) – в московском округе № 200, где победил коммунист Денис Парфенов после снятия кандидата-единоросса. Уровень голосования за партию власти также показывает привычную корреляцию сверхвысоких результатов голосования за «Единую Россию» с аномальными данными по явке – это прежде всего Чечня, Дагестан, Татарстан, Мордовия и Тува. Более 70% голосов партия власти получила в 12 регионах, менее 50% – в 48 регионах, из них в 30 – от 40 до 50% и в 18 – менее 40%.

Одномандатники «Единой России» оказались в подавляющем большинстве сильнее, потому что «готовились полгода, начиная с предварительного голосования», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе партии: «Там были получены навыки публичной работы, были сформированы группы сторонников. Кроме того, в плюс сыграл бренд партии, но все же победа одномандатника – это прежде всего его личная заслуга».

Исследования показывали, что жесткой корреляции между партийным выбором и голосами за кандидата от партии не существует, всегда есть пересечение в электорате с коммунистами или эсерами, говорит политолог Евгений Минченко: «Однако социологически подтверждается, что в день выборов произошел скачок рейтингов у кандидатов от «Единой России» по одномандатным округам. Произошло своего рода склеивание рейтингов Владимира Путина, «Единой России» и кандидатов по округам – президент своим рейтингом вытянул партию, а партия вытянула одномандатников». Говорить о том, что причина – в слабости одномандатников, нельзя, поскольку проиграли и достаточно сильные кандидаты, добавляет он.

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