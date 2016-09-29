Верховный суд России подтвердил запрет меджлиса

Верховный суд России отказал в удовлетворении жалобы меджлиса крымско-татарского народа, который пытался оспорить решение о признании организации экстремистской. Решение о запрете организации было вынесено Верховным судом Крыма 26 апреля 2016 г., суд согласился с доводами на тот момент прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Никто из членов меджлиса в судебном заседании не участвовал. Члены меджлиса опубликовали заявление, что они сознательно приняли такое решение, демонстрируя несогласие с правом российских властей препятствовать деятельности представительного органа коренного крымскотатарского народа. Они также выразили свое недоверие российскому правосудию и солидарность с политзаключенными.

Адвокаты меджлиса заявляли, что меджлис – ненадлежащий ответчик, поскольку это не общественное объединение, а представительный орган крымскотатарского народа, избираемый курултаем из числа своих делегатов, и действует он в интересах всех крымских татар, а не только своих членов. А крымские татары признаны ООН коренным народом Крыма, поэтому у них может быть представительский орган своего народа, чем и является меджлис. Меджлис также не согласен с доводом, который признал, что региональные и местные меджлисы входят в его структуру.

Также адвокаты говорят, что прокуроры не доказали характер деятельности меджлиса. Суд признал, что меджлис препятствовал работе погранслужбы и полиции с применением насилия в Армянске, однако он не доказал участия меджлиса в подготовке этого события и не обосновал, как неопасное для жизни и здоровья насилие в отношении двух представителей власти может быть признано массовыми беспорядками, говорили адвокаты. Блокаду Крыма нельзя квалифицировать как действия, которые нарушают права граждан, отмечали они.

Прокуроры же отметили, что меджлис имеет все юридические признаки для отнесения его к общественной организации, в том числе имеет соответствующую структуру. По словам прокурора, суд установил, что члены меджлиса участвовали в незаконных акциях, в том числе в Армянске. Прокурор также напомнил, что бывший председатель меджлиса Мустафа Джемилев и украинский бизнесмен Игорь Коломойский подписали в 2014 г. меморандум о возвращении Крыма в состав Украины, что свидетельствует о попытках нарушения целостности России.

Председателю меджлиса Рефату Чубарову выносились предупреждения о недопустимости экстремистской деятельности, добавил он. Прокурор также настаивал на том, что экономическая блокада Крыма выполнялась с целью нарушения территориальной целостности, именно поэтому можно говорить об экстремистской деятельности меджлиса.