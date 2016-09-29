Безопасность и право

Верховный суд России подтвердил запрет меджлиса

Члены меджлиса участвовать в заседании не стали
Никто из членов меджлиса в судебном заседании не участвовал
Никто из членов меджлиса в судебном заседании не участвовал
Evgeniy Maloletka / AP

Верховный суд России отказал в удовлетворении жалобы меджлиса крымско-татарского народа, который пытался оспорить решение о признании организации экстремистской. Решение о запрете организации было вынесено Верховным судом Крыма 26 апреля 2016 г., суд согласился с доводами на тот момент прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Никто из членов меджлиса в судебном заседании не участвовал. Члены меджлиса опубликовали заявление, что они сознательно приняли такое решение, демонстрируя несогласие с правом российских властей препятствовать деятельности представительного органа коренного крымскотатарского народа. Они также выразили свое недоверие российскому правосудию и солидарность с политзаключенными.

В жалобе говорится, что меджлис – ненадлежащий ответчик, поскольку это не общественное объединение
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Однако исход дела предрешен

Адвокаты меджлиса заявляли, что меджлис – ненадлежащий ответчик, поскольку это не общественное объединение, а представительный орган крымскотатарского народа, избираемый курултаем из числа своих делегатов, и действует он в интересах всех крымских татар, а не только своих членов. А крымские татары признаны ООН коренным народом Крыма, поэтому у них может быть представительский орган своего народа, чем и является меджлис. Меджлис также не согласен с доводом, который признал, что региональные и местные меджлисы входят в его структуру.

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Также адвокаты говорят, что прокуроры не доказали характер деятельности меджлиса. Суд признал, что меджлис препятствовал работе погранслужбы и полиции с применением насилия в Армянске, однако он не доказал участия меджлиса в подготовке этого события и не обосновал, как неопасное для жизни и здоровья насилие в отношении двух представителей власти может быть признано массовыми беспорядками, говорили адвокаты. Блокаду Крыма нельзя квалифицировать как действия, которые нарушают права граждан, отмечали они.

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Прокуроры же отметили, что меджлис имеет все юридические признаки для отнесения его к общественной организации, в том числе имеет соответствующую структуру. По словам прокурора, суд установил, что члены меджлиса участвовали в незаконных акциях, в том числе в Армянске. Прокурор также напомнил, что бывший председатель меджлиса Мустафа Джемилев и украинский бизнесмен Игорь Коломойский подписали в 2014 г. меморандум о возвращении Крыма в состав Украины, что свидетельствует о попытках нарушения целостности России.

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Председателю меджлиса Рефату Чубарову выносились предупреждения о недопустимости экстремистской деятельности, добавил он. Прокурор также настаивал на том, что экономическая блокада Крыма выполнялась с целью нарушения территориальной целостности, именно поэтому можно говорить об экстремистской деятельности меджлиса.

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