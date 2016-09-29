Клинтон и Трампу нужны умные женщины и принципиальная молодежь

На финальном отрезке предвыборной кампании кандидаты в президенты США по традиции уделяют особое внимание примерно десятку так называемых колеблющихся штатов, в которых нет явного отрыва ни у одного из претендентов. Именно здесь, а не на территории всей страны кандидаты запускают агрессивную рекламу, а на дебатах часто поднимают темы, которые могут быть интересны жителям этих конкретных штатов. Список колеблющихся штатов меняется от выборов к выборам в зависимости от изменений в демографии и социально-экономической обстановке.

Выборы президента в США непрямые и двухступенчатые: за всенародным голосованием следует голосование выборщиков. Обычно они голосуют так же, как и население их штатов, но почти везде, кроме Мэна и Небраски, при этом работает принцип «победитель получает все», то есть победа одного из кандидатов даже с минимальным преимуществом дает ему голоса всех выборщиков штата. Для победы нужно получить 270 голосов выборщиков из 538, сейчас и республиканец Дональд Трамп, и демократ Хиллари Клинтон уже могут рассчитывать примерно на 190 голосов из традиционно поддерживающих их «безопасных» штатов.

Один из таких колеблющихся штатов - Пенсильвания, которая дает 20 голосов выборщиков. Расклад сил между сторонниками двух ведущих партий и неопределившимися избирателями здесь в целом напоминает ситуацию по всей стране, хотя до этого в Пенсильвании 28 лет отдавали предпочтение демократам.

Этот штат является частью так называемого «ржавого пояса» - некогда крупного индустриального региона на северо-востоке США, где раньше активно развивались тяжелая промышленность и добыча полезных ископаемых, но сейчас из-за низкой конкурентоспособности на мировом рынке штаты «ржавого пояса» находятся в кризисе. «Синие воротнички», особенно белые мужчины среднего и пожилого возраста, многие из которых потеряли работу, - это опора Трампа, а вот его поддержка среди афроамериканцев (около 10% населения штата и более половины жителей его столицы Филадельфии) и латиносов (около 5% - это самая быстро растущая группа) здесь стремится к нулю. То есть за Трампа в Пенсильвании в основном те, кто хорошо жил 30–40 лет назад и недоволен нынешним положением.

Однако настоящая борьба между Клинтон и Трампом развернется за белых образованных женщин, которые живут в пригородах, убеждена руководитель филадельфийской организации Represent PAC, продвигающей женщин в политике, Керри Кеннеди: «Трамп, чтобы привлечь их, выпускает на сцену свою дочь Иванку, которая рассказывает про программы оплачиваемого декретного отпуска, хотя если их проанализировать, то окажется, что они даже хуже того, что у нас есть сейчас. К Клинтон они тоже настроены скептически, вопросы вызывают ее связи с истеблишментом, она для них бюрократ, а не женщина». Сама Хиллари пока не смогла разыграть эту карту, полагает Кеннеди: в предвыборной гонке 2008 г., когда она проиграла праймериз Обаме, она делала намного более яркий акцент на том, что может стать первой женщиной – президентом.

Отвечая на вопрос, почему Трампу пока не удается привлечь на свою сторону женщин, в руководстве республиканской партии в пригороде Филадельфии Медиа говорят, что против партии, возможно, играет имидж республиканцев как политиков-мачо. Тем не менее лидеры местных республиканцев – около десятка человек, практически все белые пожилые мужчины – убеждены, что дополнительно рекламировать Трампа необходимости нет, ведь он и так получает очень много внимания в СМИ. Хотя после долгих расспросов один из них признается, что если бы Трамп не был такой противоречивой фигурой, то его имя больше помогло бы им на местных выборах, которые проходят в одно время с президентскими.

Еще одной важной неопределившейся группой является молодежь, но шансы привлечь ее на свою сторону низки у обоих кандидатов, убежден аналитик по стратегическим коммуникациям в Пенсильвании Ларри Кейслер: «У этой группы энтузиазм по отношению к выборам, мягко говоря, не зашкаливает, что может привести и к снижению явки. Многие из них поддерживали Берни Сандерса, но к Клинтон относятся крайне скептически и отдадут за нее голос разве что только для того, чтобы не помогать Трампу».