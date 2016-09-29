Международная жизнь

Клинтон и Трампу нужны умные женщины и принципиальная молодежь

Что такое «колеблющиеся штаты» и зачем они кандидатам в президенты США
Хиллари Клинтон на встрече с поклонниками
Хиллари Клинтон на встрече с поклонниками
Matt Rourke / AP

На финальном отрезке предвыборной кампании кандидаты в президенты США по традиции уделяют особое внимание примерно десятку так называемых колеблющихся штатов, в которых нет явного отрыва ни у одного из претендентов. Именно здесь, а не на территории всей страны кандидаты запускают агрессивную рекламу, а на дебатах часто поднимают темы, которые могут быть интересны жителям этих конкретных штатов. Список колеблющихся штатов меняется от выборов к выборам в зависимости от изменений в демографии и социально-экономической обстановке.

Выборы президента в США непрямые и двухступенчатые: за всенародным голосованием следует голосование выборщиков. Обычно они голосуют так же, как и население их штатов, но почти везде, кроме Мэна и Небраски, при этом работает принцип «победитель получает все», то есть победа одного из кандидатов даже с минимальным преимуществом дает ему голоса всех выборщиков штата. Для победы нужно получить 270 голосов выборщиков из 538, сейчас и республиканец Дональд Трамп, и демократ Хиллари Клинтон уже могут рассчитывать примерно на 190 голосов из традиционно поддерживающих их «безопасных» штатов.

Демократ Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп в первый раз сошлись на президентских дебатах поздним вечером в понедельник
Первые дебаты не помогли Клинтон и Трампу привлечь новых избирателей
Но сохранить базовый электорат обоим кандидатам удалось, считает эксперт

Один из таких колеблющихся штатов - Пенсильвания, которая дает 20 голосов выборщиков. Расклад сил между сторонниками двух ведущих партий и неопределившимися избирателями здесь в целом напоминает ситуацию по всей стране, хотя до этого в Пенсильвании 28 лет отдавали предпочтение демократам.

Этот штат является частью так называемого «ржавого пояса» - некогда крупного индустриального региона на северо-востоке США, где раньше активно развивались тяжелая промышленность и добыча полезных ископаемых, но сейчас из-за низкой конкурентоспособности на мировом рынке штаты «ржавого пояса» находятся в кризисе. «Синие воротнички», особенно белые мужчины среднего и пожилого возраста, многие из которых потеряли работу, - это опора Трампа, а вот его поддержка среди афроамериканцев (около 10% населения штата и более половины жителей его столицы Филадельфии) и латиносов (около 5% - это самая быстро растущая группа) здесь стремится к нулю. То есть за Трампа в Пенсильвании в основном те, кто хорошо жил 30–40 лет назад и недоволен нынешним положением.

Разговорный жанр

Однако настоящая борьба между Клинтон и Трампом развернется за белых образованных женщин, которые живут в пригородах, убеждена руководитель филадельфийской организации Represent PAC, продвигающей женщин в политике, Керри Кеннеди: «Трамп, чтобы привлечь их, выпускает на сцену свою дочь Иванку, которая рассказывает про программы оплачиваемого декретного отпуска, хотя если их проанализировать, то окажется, что они даже хуже того, что у нас есть сейчас. К Клинтон они тоже настроены скептически, вопросы вызывают ее связи с истеблишментом, она для них бюрократ, а не женщина». Сама Хиллари пока не смогла разыграть эту карту, полагает Кеннеди: в предвыборной гонке 2008 г., когда она проиграла праймериз Обаме, она делала намного более яркий акцент на том, что может стать первой женщиной – президентом.

Отвечая на вопрос, почему Трампу пока не удается привлечь на свою сторону женщин, в руководстве республиканской партии в пригороде Филадельфии Медиа говорят, что против партии, возможно, играет имидж республиканцев как политиков-мачо. Тем не менее лидеры местных республиканцев – около десятка человек, практически все белые пожилые мужчины – убеждены, что дополнительно рекламировать Трампа необходимости нет, ведь он и так получает очень много внимания в СМИ. Хотя после долгих расспросов один из них признается, что если бы Трамп не был такой противоречивой фигурой, то его имя больше помогло бы им на местных выборах, которые проходят в одно время с президентскими.

Еще одной важной неопределившейся группой является молодежь, но шансы привлечь ее на свою сторону низки у обоих кандидатов, убежден аналитик по стратегическим коммуникациям в Пенсильвании Ларри Кейслер: «У этой группы энтузиазм по отношению к выборам, мягко говоря, не зашкаливает, что может привести и к снижению явки. Многие из них поддерживали Берни Сандерса, но к Клинтон относятся крайне скептически и отдадут за нее голос разве что только для того, чтобы не помогать Трампу».

Preloader gallery
Кандидат от республиканцев Дональд Трамп проиграл первые дебаты своему сопернику на выборах президента США – кандидату от демократической партии Хиллари Клинтон
Mike Segar / Reuters
Кандидат от республиканцев Дональд Трамп проиграл первые дебаты своему сопернику на выборах президента США – кандидату от демократической партии Хиллари Клинтон
1/10
Клинтон умело использовала слабые места Трампа, указывают американские СМИ. На фото Билл Клинтон, 42-й президент США и муж Хиллари Клинтон
Joe Raedle / AP
Клинтон умело использовала слабые места Трампа, указывают американские СМИ. На фото Билл Клинтон, 42-й президент США и муж Хиллари Клинтон
2/10
Согласно опросу CNN, 62% зрителей отдали предпочтение Клинтон и только 27% – Трампу
Sandy Huffaker / Reuters
Согласно опросу CNN, 62% зрителей отдали предпочтение Клинтон и только 27% – Трампу
3/10
В ходе дебатов Трампа постоянно подводила привычка опираться на ложную, недостоверную и притом легко опровергаемую информацию, пишут либерально ориентированные The Washington Post и CNN
Rick Wilking / Reuters
В ходе дебатов Трампа постоянно подводила привычка опираться на ложную, недостоверную и притом легко опровергаемую информацию, пишут либерально ориентированные The Washington Post и CNN
4/10
После дебатов заметно вырос курс доллара к евро – до $1,1244 к 9.03 мск по сравнению с $1,1254 на закрытие предыдущей сессии. Мексиканский песо, традиционно сильно реагирующий на рейтинг Трампа, известного противника иммиграции, подскочил в паре с долларом на 2%
David Gray / Reuters
После дебатов заметно вырос курс доллара к евро – до $1,1244 к 9.03 мск по сравнению с $1,1254 на закрытие предыдущей сессии. Мексиканский песо, традиционно сильно реагирующий на рейтинг Трампа, известного противника иммиграции, подскочил в паре с долларом на 2%
5/10
Клинтон обвиняла соперника в расизме, лицемерии и в том, что тот «пребывает в собственном мирке»
Mary Altaffer / AP
Клинтон обвиняла соперника в расизме, лицемерии и в том, что тот «пребывает в собственном мирке»
6/10
Трамп, не оставшись в долгу, тоже обвинил ее в лицемерии, высокомерии и непрофессионализме
John Locher / AP
Трамп, не оставшись в долгу, тоже обвинил ее в лицемерии, высокомерии и непрофессионализме
7/10
Клинтон и Трампу предстоят еще две телевизионные встречи лицом к лицу. На фото дочь Дональда Трампа Иванка
John Locher / AP
Клинтон и Трампу предстоят еще две телевизионные встречи лицом к лицу. На фото дочь Дональда Трампа Иванка
8/10
На первых президентских дебатах кандидаты обсуждали в основном внутреннюю политику США, не выходя за традиционный круг тем: безработица, налоги, борьба с преступностью и терроризмом
Joe Raedle / AP
На первых президентских дебатах кандидаты обсуждали в основном внутреннюю политику США, не выходя за традиционный круг тем: безработица, налоги, борьба с преступностью и терроризмом
9/10
В то время как большинство экспертов отдают победу в дебатах Клинтон, остается неясным, как их оценят избиратели, предостерегает Financial Times. Газета ссылается на экспресс-полл Public Policy Polling - там победу Клинтон отдали лишь 51% опрошенных при 40% у Трампа и 9% неопределившихся
Carlos Barria / Reuters
В то время как большинство экспертов отдают победу в дебатах Клинтон, остается неясным, как их оценят избиратели, предостерегает Financial Times. Газета ссылается на экспресс-полл Public Policy Polling - там победу Клинтон отдали лишь 51% опрошенных при 40% у Трампа и 9% неопределившихся
10/10
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике