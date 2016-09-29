МИД предупредил всех россиян об угрозе за рубежом

МИД России предупредил всех россиян, находящихся или проживающих за рубежом, об угрозе в связи с «призывами ряда организаций, в том числе исламских, к проведению 30 сентября <...> т. н. «Всемирного дня гнева и протеста» против нового витка боевых действий в Алеппо». По оценке министерства, это мероприятие чревато нападками на Россию и провокациями против ее граждан.

Никаких намеков Минобороны России порекомендовало дипломатам США исключить в диалоге с Москвой любые намеки на угрозы российским гражданам и военнослужащим. «В вопросах обеспечения безопасности граждан России, где бы они ни находились, торга не будет. Это наш главный и безусловный приоритет», - заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«В этой связи рекомендуем россиянам, находящимся или проживающим за рубежом, проявлять завтра разумные меры предосторожности, воздерживаться от посещения тех мест, где «гнев и протест» могут быть обращены против их достоинства и безопасности», - пишет МИД.

Сегодня замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал «угрозы» США в адрес России по ситуации в Сирии де-факто поддержкой террористов. 28 сентября представитель госдепартамента Джон Кирби заявил, что администрация Обамы обсуждает возможные шаги «вне дипломатического поля» в ответ на развитие ситуации в Сирии, но не уточнил, какие именно действия подразумеваются. Госсекретарь Джон Керри сказал по телефону министру Сергею Лаврову, что если Россия не начнет активно тормозить наступление правительственных сил под Алеппо, то США прекратят контакты с Москвой по Сирии.

Кирби также предупредил, что следствием войны в Сирии могут стать атаки террористов на российские города. «Гражданская война в Сирии продолжится, экстремисты, экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом власти, существующим в Сирии, для расширения своих операций, которые будут включать в себя — несомненно — удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам. И Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и россияне продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты», - процитировала Кирби официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Захарова, в свою очередь, спросила «американских коллег», не совершат ли эти теракты так называемые умеренные представители сирийской оппозиции, которую Вашингтон никак не может отделить от террористов. «Вам не кажется, что подобное чревовещание про «трупы в мешках», «теракты в российских городах» и «потери самолетов» больше похоже на команду «фас», чем на комментарий дипломата?» - спросила Захарова.