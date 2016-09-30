Россия готова вернуться к нормандскому формату

Работа над урегулированием ситуации на Украине в нормандском формате (Россия, Украина, Германия и Франция) возобновляется, согласован график дальнейших контактов на различных уровнях. Об этом сообщила в четверг пресс-служба президента России по итогам его телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны подчеркнули «целесообразность синхронизации усилий в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования» и дали позитивную оценку подписанному недавно в рамках минской контактной группы соглашению о разведении сил в трех пилотных точках. Владимир Путин также выразил надежду, что украинская сторона «предпримет наконец реальные шаги по выполнению своих политических обязательств», говорится в сообщении.

В начале августа, комментируя сообщения о предотвращении в Крыму «украинской диверсии», Путин выразил сомнение в эффективности нормандского формата. Тем не менее 5 сентября президент Франции Франсуа Олланд заявил, что лидеры нормандской четверки встретятся «в ближайшие недели», чтобы «продолжать минский процесс и урегулировать пункты, тормозящие его». Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия пока не решила вопрос об участии в таком саммите: «Предстоит проделать еще немалую работу, перед тем как окончательно определиться». Сам Путин на следующий день в ходе саммита G20 в Китае заявил, что саммит в нормандском формате возможен только при условии достижения конкретных результатов. А Песков двумя днями позже разъяснил «Ведомостям», что «для этого должны созреть необходимые условия и необходимо сделать домашнюю работу».

На вопрос «Ведомостей», планируется ли в ближайшее время саммит нормандской четверки, пресс-секретари президентов России и Украины Песков и Святослав Цеголко не ответили.

Вопрос о проведении саммита находится в прямой зависимости от демонстрации Киевом позитивной динамики в политическом урегулировании, считает близкий к Кремлю политолог Алексей Чеснаков: «К тому же за оставшееся до встречи время стороны должны серьезно поработать над повышением уровня доверия. В противном случае повестка рискует быть не наполненной реальным содержанием, а значит, и саму встречу могут перенести или отменить». Важную роль, по его мнению, должны сыграть предварительные контакты на уровне министров иностранных дел. С этим согласен и украинский политолог Владимир Фесенко: «Думаю, будет разработана дорожная карта – компромиссный план параллельного движения. В ней каждый пункт минских соглашений будет детализирован и выписан в виде отдельного графика». Но возможны и более локальные договоренности – например, по расширению соглашения об отводе сил в трех точках, считает эксперт.