Власть

Игорь Чайка узнал, что стал ЙФЯУ9, из СМИ и смеялся

Сын генпрокурора также ответил на вопрос, кому принадлежит недвижимость ЙФЯУ9 из Росреестра
Предприниматель Игорь Чайка
Предприниматель Игорь Чайка
Е. Разумный / Ведомости

Сын генпрокурора России предприниматель Игорь Чайка узнал о смене своего имени в Росреестре на ЙФЯУ9. По его словам, это изменение было сделано без его ведома. Он рассказал RNS: «Я узнал об этом из СМИ, сам долго не понимал, что это такое, смеялся».

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«Мы с братом очень долго переписывались о том, как теперь кого зовут. Честно — узнал точно так же из средств массовой информации, поэтому вообще никак не могу прокомментировать, потому что не знаю, как это появилось», — заверил Игорь Чайка. По его словам, ссылку на новость об этом «в какой-то газете» прислал ему друг.

На вопрос, принадлежит ли ему и его брату собственность, указанная в Росреестре под зашифрованными именами, он ответил: «По-моему, да». На вопрос, считает ли он расследование Алексея Навального травлей, Чайка-младший ответил: «Абсолютно нет».

В декабре 2015 г. Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором шла речь о недвижимости семьи генпрокурора России в Подмосковье. В частности, ФБК обнаружил в выписках Росреестра как минимум 12 объектов недвижимости, принадлежащих сыновьям Чайки.

Росреестр скрыл имена сыновей генпрокурора в выписках об их недвижимости

В июне 2016 г. Навальный обнаружил, что имена Артема и Игоря в Росреестре были заменены кодировками. Так, жилой дом площадью 1952,7 кв. м, который был в собственности Артема Чайки, сейчас зарегистрирован на «физическое лицо ЛСДУ3». На это же физическое лицо зарегистрированы участок земли, гараж и хозпостройки на участке. На Игоря Чайку был записан на соседнем участке гостевой дом площадью 570 кв. м, теперь он зарегистрирован на «физическое лицо ЙФЯУ9», как и участок земли, а также два дома, две квартиры и другая недвижимость. В выписках от 2015 г., по данным Навального, по указанным адресам недвижимость была зарегистрирована на сыновей Юрия Чайки. По словам Навального, только квартира Игоря Чайки на Рочдельской улице в ведомственном доме не закодирована. «Ведомости» также убедились, что недвижимость по указанным адресам записана на такие физлица. Математическая лаборатория Политехнического музея публично рассказала об алгоритме шифровки имен, который, возможно, использовали в Росреестре, и все желающие могли закодировать собственные имена.

В августе Росреестр вовсе удалил данные о владельцах этой недвижимости, сообщал РБК.

Игорь Чайка начинает продажу продуктов через интернет в Китай
Бизнес-империя сына генпрокурора
Портфель заказов компаний 27-летнего Игоря Чайки превышает 300 млрд рублей. Рассказывает Елена Виноградова, отдел «Расследования», в эфире «Дождя»

30 сентября Игорь Чайка сообщил на Сочинском экономическом форуме, что его компания «Агро-Регион» планирует создать российский национальный павильон на площадке Alibaba. Как передает ТАСС, он сказал, что компания находится «в глубокий стадии проработки» этого соглашения. Он добавил, что у компании сейчас «в разной степени проработки 11 договоров с ритейлерами Китая. "Сейчас у нас сертифицировано для китайского рынка более 370 товарных позиций, к концу года цифра вырастет до 500. В первом квартале 2017 г. планируем выйти на самоокупаемость", - сказал он. По его словам, особым спросом у китайских потребителей пользуется кондитерская продукция, мед и бакалея.

На Петербургском экономическом форуме Игорь Чайка рассказал «Ведомостям», что компания по экспорту продуктов ООО «Русский экспорт», где у него 41%, в июне запустит онлайн-продажи продуктов в Китай, в Москве и Шанхае на тот момент были открыты офисы, а в Китае получены все лицензии для осуществления операционной деятельности, связанной с экспортом и реализации питания.

Игорь Чайка с января 2014 г. по июль 2015 г. был советником губернатора Московской области Андрея Воробьева по вопросам культуры, туризма, физкультуры, спорта, работы с молодежью. По данным «СПАРК», Игорь Чайка владеет компанией ООО «Агро-Регион» (специализируется на овощеводстве), 50% акций ООО «Инновации света». На октябрь прошлого года, по подсчетам «Ведомостей», компании, с которыми спустя четыре года после выпуска из вуза был связан, по мнению знакомых или по регистрационным данным, Чайка, располагали портфелем заказов на 318 млрд руб. Самый большой его бизнес – выполнение подрядных работ для РЖД и Москвы, говорит один из собеседников «Ведомостей».

Как сын генпрокурора построил бизнес на контрактах с РЖД и Москвой. Расследование
Комментарии  ()
VladYur
12:34 30.09.2016
"Над кем смеетесь? Над собой смеетесь" (с)
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