МИД Великобритании допустил превращение России в страну-изгоя из-за Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия может лишиться поддержки в мировом сообществе, если продолжит свою политику в Сирии. Об этом он заявил в субботу, 1 октября, в интервью британскому таблоиду The Sun.

Глава МИД Великобритании обвинил Россию в бомбардировках сирийских территорий, во время которых, по его мнению, были убиты мирные жители. По утверждению Джонсона, отношение к России в мире в настоящий момент ожесточается, и если ее позиция касательно сирийского вопроса не изменится, то страна окончательно будет лишена «расположения и восхищения». Он также допустил, что государство может в этом случае стать изгоем.

Британский политик предложил оказать давление на Москву для того, чтобы поменять ее позицию в отношении урегулирования сирийского конфликта. «The Sun предполагает, что это включает бойкотирование британскими властями ЧМ-2018, который пройдет в России», — отмечается в статье газеты.

В конце сентября стало известно, что к рассмотрению жестких мер, в том числе и военных в отношении России из-за ее позиции по Сирии также приступила администрация президента США Барака Обамы. Как писал Reuters со ссылкой на анонимных чиновников, пока обсуждение ведется на экспертном уровне, до рекомендаций президенту дело не дошло.

Дипломатический тупик заставляет экспертов вернуться к рассмотрению силовых сценариев, рассмотренных ранее, но отложенных. В их числе – согласие на снабжение повстанцев более современным оружием со стороны союзников. Собеседники агентства считают этот вариант вероятным, хотя ранее Обама высказывался против него. Рассматривается также сценарий нанесения ударов по базам ВВС Сирии в районе боевых действий. Этот вариант менее предпочтителен, поскольку может поставить под удар российских военных.

Не исключены также и варианты с отправкой большего контингента США для обучения курдских и сирийских повстанческих группировок. Кроме того, возможно развертывание дополнительных американских и коалиционных сил в восточной части Средиземного моря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва не согласна с обвинениями западных государств в ее адрес касательно действий в Сирии. «Российские вооруженные силы действуют исключительно в рамках международного права, — подчеркивал он.