В Страсбургском суде обжалован еще один приговор за призывы к сепаратизму

Краснодарская активистка Дарья Полюдова, осужденная за призывы к сепаратизму, подала жалобу на приговор в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По мнению заявительницы («Ведомости» ознакомились с жалобой), Россия нарушила три статьи Европейской конвенции по правам человека: Полюдову осудили к лишению свободы за выражение мнения, было нарушено право на справедливый суд, а преследование было политически мотивировано (ст. 10, 6 и 18 соответственно).

В 2015 г. Полюдова была приговорена к двум годам колонии-поселения за призывы к экстремистской деятельности (ч. 1 и 2 ст. 280 УК) и сепаратизму (ч. 2 ст. 280.1). Обвинение строилось на трех эпизодах: в одном посте в социальной сети она написала о необходимости революции в России, в другом объявила, что «Кубань требует присоединения к Украине», а в третьем разместила свое фото с пикета, где она держит плакат со словами о «революции в России». Один из постов набрал 105 лайков, остальные гораздо меньше.

В жалобе говорится, что размещение в соцсетях текстов с критикой внешней и внутренней политики власти является не призывом к экстремизму, а выражением мнения по вопросу значительной общественной важности. Заявительница отмечает, что ст. 280 и 280.1 УК толкуются российскими судами чрезмерно широко и она не могла предвидеть, что публикация текстов приведет к привлечению к уголовной ответственности. При этом Полюдова подчеркивает, что ее мнение не является решающим – она не возглавляет политическую партию или общественное движение, а целью ее преследования является пресечение ее гражданской активности. ЕСПЧ ранее указывал, что критика в отношении правительства может быть шире, чем в отношении частного лица или даже политика, а «вопросы по военным действиям в части Украины являются вопросами значительной общественной важности», говорится в жалобе. Кроме того, было нарушено право на справедливый суд: в частности, суд не ответил ни на один довод защиты, при этом принял к рассмотрению все экспертизы обвинения, отклонив представленные защитой заключения с противоположными выводами, говорит адвокат Полюдовой Ирина Хрунова, это нарушает принцип равноправия сторон.

По словам руководителя международной группы «Агора» Павла Чикова, вынесено шесть приговоров за призывы к сепаратизму, две жалобы – Полюдовой и Рафиса Кашапова – уже направлены в ЕСПЧ, еще две в стадии подготовки. Он рассчитывает, что они будут объединены в одно производство.

Все приговоры за призывы к сепаратизму были вынесены политическим активистам, напоминает руководитель центра «Сова» Александр Верховский: «Это статья, которую расследует ФСБ, а они занимаются теми, кто им представляется по каким-то соображениям опасным». Общего знаменателя у этих дел нет, большинство осужденных были критически настроены к российской политике на Украине, но не все, отмечает эксперт: «При этом кто-то был оштрафован, кто-то попал под амнистию. Кашапов и Полюдова были осуждены на реальные сроки только за высказывания в соцсетях. Кашапов ни к чему не призывал, он осуждал российскую политику в отношении Украины, а Полюдова устраивала хэппенинг с «отделением Кубани» – ясно, что это было не всерьез». Все это является неправомерным преследованием, уверен Верховский.

Перспективы дела хорошие, считает адвокат Дмитрий Аграновский: «Не знаю, как проходил процесс, но почти в каждом можно найти нарушение ст. 6 конвенции, такова специфика судопроизводства, поскольку уголовный процесс носит ярко выраженный обвинительный характер». А вот ст. 18 конвенции применяется редко, к тому же Полюдова не политик и не носитель определенной идеологии, добавляет адвокат: «ЕСПЧ подчеркивает, что государство вправе устанавливать свою правовую систему и вправе считать наказуемыми те или иные деяния. Но у России не сложилось с высказываниями. При этом если призывы к насильственному изменению конституционного строя вряд ли найдут понимание в ЕСПЧ, то что касается сепаратистских высказываний (с которыми я категорически не согласен), человек их может высказывать и осуждение по этой статье может подпадать под нарушение ст. 10 конвенции». Не должно быть судов за слова, наказуемы должны быть только призывы к насильственным действиям и сами действия, резюмирует Аграновский.