Путин остановил договор с США об утилизации плутония

Россия приостановила межправительственное соглашение с США об утилизации оружейного плутония. Указ президента Владимира Путина, датированный 3 октября, сегодня опубликован на портале правовой информации. Решение связано с «коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении Российской Федерации и неспособности США обеспечить выполнение принятых обязательств,... а также исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите безопасности Российской Федерации».

Плутоний не будет использоваться в военных целях, говорится в указе.

Ожидаемо, но с подтекстом По словам редактора посвященного российским стратегическим ядерным силам сайта Russianforces.org Павла Подвига, это решение многими ожидалось. Все понимали, что соглашение по утилизации плутония не сможет заработать в полную силу с точки зрения выполнения всех процедур и всех обязательств в области контроля. По словам Подвига, за постановку процесса утилизации российского плутония под контроль МАГАТЭ США пообещали выделить России помощь в размере примерно $400 млн, однако всем было понятно, что Конгресс этого не одобрит. Сам факт невыполнения со стороны США этого пункта соглашения не вел, по словам Подвига, с неизбежностью к приостановке соглашения в целом, поскольку в нем содержался пункт, что в случае невыполнения США своих обязательств и Россия может не выполнять те обязательства, которые были увязаны с американскими. По мнению эксперта, полная приостановка соглашения о плутонии, очевидно, имеет и политический подтекст.

Межправительственое соглашение об утилизации плутония было подписано в 2000 г., затем стороны согласовывали к нему протоколы. Путин приостановил действие всех этих договоренностей и поручил МИД России уведомить Вашингтон о своем решении.

Предполагалось, что участники соглашения займутся ликвидацией «рассекреченных» запасов плутония в объеме 34 т «путем его использования в МОКС-топливе с последующим облучением в энергетических реакторах». Практическую реализацию хотели начать в 2009 г., а полностью закончить утилизацию - в 2025 г.

Однако с самого начала соглашение преследовали проблемы - связанные прежде всего с финансированием программы, а затем - со способом утилизации. В отличие от переработки высокообогащенного урана в низкообогащенный (соглашение «Гор-Черномырдин»), переработка плутония в энергетическое топливо сложна и экономически затратна при использовании в обычных реакторах на тепловых нейтронах. В реакторах на быстрых нейтронах (имеются в России) плутониевое топливо может быть выгодно, но при его использовании можно нарабатывать новый плутоний оружейной чистоты. Ключевым ограничением соглашения для России был запрет переработки облученного плутония и урановых экранов активной зоны до выработки всех 34 т делящихся материалов.

В 2007 г. США заявили, что не намерены финансировать донорский фонд соглашения помимо уже выделенных $850 млн. В 2014 г. администрация Барака Обамы фактически прекратила финансирование завода МОКС-топлива в ядерном центре Саванна-ривер (Южная Каролина), в который уже было вложено свыше $3 млрд при проектной стоимости $7,7 млрд. Кроме того, США возобновили проработку вариантов утилизации плутония разбавлением, остекловыванием или бессрочным хранением. Эксперты сочли это фактическим концом соглашения.

В июне 2016 г. руководитель госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко заявил НТВ, что Россия свои обязательства выполнила, в отличие от США, напоминает «Интерфакс». По его словам, росийская сторона построила завод для утилизации плутония, разработав с нуля соответствующие технологии. «Нужно не просто сделать технологию, нужно создать завод, который позволяет смешать плутоний с ураном, создать так называемое МОКС-топливо, смешанное топливо. Смысл такой: как только мы плутоний перемешали и положили в реактор, он теряет свои оружейные свойства. Он сгорит в реакторе, превратится в ценное сырье, мы за счет него получим электроэнергию. А свое оружейное качество, то есть его нельзя оттуда потом достать и снова сложить боеголовку, этого не получится», - цитировало агентство.

«Строительство завода в России обошлось в $240 млн, «у американцев $7 млрд потрачено, завод не закончен», говорил Кириенко. По его словам, США рассматривали возможность не сжигать плутоний в реакторах, а с чем-то перемешать и захоронить. «Главный риск заключается в том, что если его сожгли, то вернуть его нельзя, а если его перемешали и закопали, то, в принципе, технологически существует возможность его раскопать и снова разделить», - объяснял Кириенко.