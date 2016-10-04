«Новая газета» просит суд защитить ее деловую репутацию

«Новая газета» подала иск к члену Общественной палаты России Артему Кирьянову и информационному агентству ТАСС, следует из картотеки дел Московского арбитражного суда. Представитель «Новой» подтвердил, что это СМИ 21 сентября подало иск о защите деловой репутации. По его словам, издание требует опровергнуть заявление Кирьянова, опубликованное ТАСС в начале апреля, что «Новая» якобы проводит расследования на средства, полученные от Центра по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), и не выплачивает с этих денег налоги, используя для этого фирмы-однодневки. Представитель «Новой» настаивает, что СМИ никогда не получало денежных средств от центра. Также ответчиками по иску являются аппарат Общественной палаты и Российский союз налогоплательщиков (Кирьянов – председатель исполнительного комитета этого объединения).

«Мне представляется, что «Новая» пытается ограничить меня в возможности проявления общественного интереса по актуальной и волнующей граждан теме», – заявил «Ведомостям» Кирьянов. Представитель ТАСС подтвердил, что агентство получило копию иска, и от других комментариев отказался. Первое заседание по делу назначено на 25 ноября.

Опрошенные «Ведомостями» юристы вспомнили всего несколько случаев, когда СМИ пыталось защитить свою репутацию в суде. В частности, в 2010 г. суд отклонил иск «Ведомостей» к тогдашнему спикеру Госдумы Борису Грызлову, который заявил, что публикации газеты и действия террористов связаны между собой, судья счел эти слова оценочным суждением. С другой стороны, юристы не вспомнили ни одной ситуации, когда ответчиками по такого рода искам становилось другое СМИ.

ТАСС опубликовал заявление Кирьянова о «Новой» после выхода расследования по так называемому панамскому досье. В этом апреле Международный консорциум журналистов (ICIJ), OCCRP, немецкое издание Suddeutsche Zeitung и другие СМИ по всему миру опубликовали данные совместного расследования на базе документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. В России участие в расследовании принимали журналисты «Новой» и «Ведомостей». Они, в частности, обнаружили в досье данные об офшорных компаниях музыканта Сергея Ролдугина, давнего друга президента России Владимира Путина, зампреда правления ВТБ Юрия Соловьева, супруги пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки и многих других.

Через несколько дней после выхода расследования Кирьянов обратился с запросом в Федеральную налоговую службу (ФНС; копию он опубликовал на странице в Facebook), где просит рассмотреть законность «поступления финансовых средств» в «Новую» и уплаты этим СМИ налогов. Он указал, что «Новая» якобы получает финансирование от иностранной организации, и сообщил, что OCCRP в 2012–2013 гг. якобы потратил «на поддержку расследовательской журналистики в России и странах СНГ» не менее $326 000. При этом «вызывает вопрос уплата налогов «Новой газетой» в рамках грантов от OCCRP», написал Кирьянов. Он предположил, что для обналичивания таких зарубежных грантов использовались фирмы-однодневки.

В заявлении ТАСС Кирьянов не только рассказал о запросе, но и отметил, что партнерство с OCCRP «заставляет подозревать некоторую ангажированность» «Новой», в том числе финансовую.

Кирьянов вчера уточнил, что получил ответ от ФНС, представитель службы это подтвердил. Оба отказались раскрыть содержание ответа.

OCCRP и ICIJ принципиально не платят СМИ ни в России, ни в других странах за участие в своих расследованиях, заявил «Ведомостям» региональный редактор OCCRP Роман Шлейнов: «Все расходы по расследованиям несут сами редакции».

Представитель Общественной палаты не ответил на запросы «Ведомостей».