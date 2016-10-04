Премьер Венгрии будет биться против мигрантов до победного конца
- Нина Ильина
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В воскресенье в Венгрии прошел референдум об одобрении квот на распределение беженцев ЕС, однако он был признан несостоявшимся из-за низкой явки избирателей (43% вместо необходимых по закону 50%). Из проголосовавших 98,3% (около 3,2 млн избирателей) поддержали политику правительства Виктора Орбана и высказались против предлагаемых ЕС квот. Тем не менее Орбан уже пообещал изменить конституцию Венгрии, чтобы результат референдума был признан законным, и заявил о намерении бороться с попытками ЕС навязать Венгрии неудобные для нее решения. В сентябре 2015 г. страны ЕС договорились о распределении 160 000 беженцев по всем странам союза, чтобы помочь Греции и Италии, которые первыми принимают поток мигрантов. План был рассчитан на два года и остается в силе, однако Австрия, Дания, Польша и Венгрия не приняли ни одного беженца по этой программе. За справедливое распределение принимаемых беженцев выступает канцлер ФРГ Ангела Меркель, несмотря на снижение поддержки этой политики в Германии.
Орбан упустил момент, референдум нужно было провести год назад, когда через Венгрию пошел поток беженцев, критикует венгерского премьер-министра один из лидеров оппозиционной правой партии «Йоббик» – Мартон Дэндэши: «Год назад венгры кожей могли чувствовать этот кризис и однозначно одобрили бы предложение правительства, однако теперь эта тема не такая животрепещущая: стену на границе возвели, поток снизился. Орбан безответственно играл темой целый год и с ее помощью пытался отвлечь внимание от кризиса в экономике, здравоохранении, образовании, от роста коррупции, для него лично этот референдум играл огромную роль. Я только что вышел с заседания парламента, где Орбан представлял референдум в качестве своей победы, будто бы венгры никогда не были так едины, как сейчас, но видно, что и для него, и для его партии такой результат – огромное разочарование».
Партия «Йоббик» является третьей партией в парламенте (набрала 20,5% на парламентских выборах 2014 г.), уступая левой коалиции (25,5%) и правительственной коалиции Орбана (44,9%), при этом и левая, и правая оппозиция в понедельник потребовали отставки Орбана. Результат референдума, несмотря на браваду Орбана, ослабит его позиции и в Будапеште, и в Брюсселе, убежден Дэндэши: «Орбан должен последовать примеру Дэвида Кэмерона, который подал в отставку после Brexit, низкая явка показала его слабость внутри страны. В Брюсселе ему тоже нет больше доверия, ведь он не пользуется поддержкой собственного населения. У евробюрократов теперь есть карт-бланш. Они будут показывать на Будапешт и говорить: вот, правительство Венгрии было против миграции, провело референдум и проиграло, другим странам не стоит о таком и задумываться».