Страсбургский суд удовлетворил прецедентную жалобу по болотному делу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушения, допущенные в отношении осужденного по болотному делу Ярослава Белоусова. Они выразились в отсутствии должной медпомощи, ненадлежащих условиях содержания в изоляторе, при перевозке в автозаке и нахождении в стеклянном «аквариуме» в Мосгорсуде. Кроме того, имело место неправомерное продление сроков содержания под стражей, а также нарушение права на справедливый суд и свободу собраний. В качестве компенсации Россия должна выплатить заявителю 12 500 евро.

Это первое решение ЕСПЧ по болотному делу, которое может послужить основой для остальных, объясняет адвокат Белоусова Дмитрий Аграновский. Признание нарушения права на справедливый суд позволяет обратиться в Верховный суд в порядке ст. 413 и 415 УПК с просьбой о пересмотре дела в связи с новыми обстоятельствами, поясняет адвокат. Были случаи, когда приговоры после решения ЕСПЧ не пересматривались, например по делу экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, но был и пересмотр приговора Евгению Гладышеву, осужденному за убийство: он отсидел восемь лет из 18, напоминает Аграновский.

Самое существенное, что ЕСПЧ признал нарушение права на справедливый суд: подсудимые находились в «аквариуме», из-за чего не могли нормально общаться с адвокатами, изучать документы, т. е. активно участвовать в судебном процессе, подчеркивает адвокат Сергей Голубок: «То есть суд рассмотрел «аквариумы» не только с позиции жестокого обращения, которое влечет компенсацию, но и как нарушение права на справедливый суд, что дает возможность для пересмотра приговора». Голубок считает, что Верховный суд должен пересмотреть приговор в отношении всех 12 «болотников», осужденных вместе с Белоусовым: «Это в интересах всех. К новому приговору не должно быть претензий с точки зрения чистоты. Права человека нарушают везде, вопрос в том, как на эти нарушения реагируют».

Две статьи Белоусов был осужден на 2 года 6 месяцев колонии по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках) и ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти).

Президиум Верховного суда может пересмотреть приговор в отношении только Белоусова, а может сразу начать пересмотр в отношении всех «болотников», считает правозащитник Павел Чиков. Но у правительства есть еще одна недавно введенная опция – оценка на соответствие решения ЕСПЧ Конституции, с такой просьбой Минюст может обратиться в Конституционный суд, напоминает Чиков: «Тогда судьям придется как-то вывернуться, чтобы обосновать, почему свобода собраний в нашей Конституции не соответствует той, что в Конвенции по правам человека. Суд может заявить, например, что Россия окольцована врагами внутри и снаружи, поэтому свобода собраний может быть ограничена, а может ничего не обосновывать, а просто заявить, что исполнять не нужно». Пресс-служба Минюста сообщила «Ведомостям», что постановление пока не вступило в силу, поэтому комментарии о том, будет ли Минюст направлять запрос о его исполнении в Конституционный суд, преждевременны.

Чиков полагает, что следует ожидать пересмотра болотных приговоров, поскольку это дело «давно минувших дней и основную политическую задачу – приостановку волны уличных протестов – оно выполнило». С другой стороны, оправдательный приговор «не вяжется с тем, что происходит в России», и может дать импульс к возрождению протестной активности в середине избирательного цикла, оговаривается он: «Поэтому власти могут решить: по ст. 318 оправдываем, а ст. 212 оставляем, но амнистируем по ней». Сам Верховный суд не будет брать на себя ответственность и отказывать в пересмотре дела, считает Чиков, поскольку тогда адвокаты начнут жаловаться в кабинет министров Совета Европы: «При этом в ближайшие два года ожидаются решения ЕСПЧ по многим политическим делам – «болотники», Pussy Riot, приговор Навальному, – и правительству предстоит решить, как оно будет выкручиваться».

Решение ЕСПЧ неудивительно и ожидаемо, причем принято достаточно оперативно, отмечает адвокат Вадим Клювгант: «После вступления решения в силу и если поступят обращения к председателю Верховного суда, он может внести представление в президиум о том, что есть основания для пересмотра. Президиум может, как это не раз было, усмотреть хитрые причины и отказать в пересмотре дела: ранее он, к примеру, указывал, что нарушения, найденные ЕСПЧ, носят не столь фундаментальный характер, чтобы делать вывод о неправосудности приговора». Так было в части гражданского иска по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, напоминает адвокат: «Государство всегда по делам, где есть его специальный интерес, старается решения не исполнять: компенсацию выплачивает, но не исполняет меры, связанные с пересмотром дела или изменением законодательства». Ничто не мешает российским властям удовлетворить скромные финансовые требования и ограничиться только этим, оставляя за собой свободу маневра, считает политолог Михаил Виноградов: «Но, возможно, компенсациями все и ограничится. В отношении пересмотра приговоров ситуацию постараются затянуть как можно дольше, пока не поступит однозначной команды».