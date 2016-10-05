Международные отношения
Статья опубликована в № 4175 от 05.10.2016 под заголовком: В ожидании «плана Б»

Прекращение сотрудничества России с США усложнит ситуацию в Сирии

Перспективы политического урегулирования становятся призрачными, считает эксперт
Разрыв отношений стал апофеозом провала объявленного три недели назад перемирия
Разрыв отношений стал апофеозом провала объявленного три недели назад перемирия
Syrian Civil Defense White Helmets via AP

В Москве сожалеют о выхо­де США из диалога по Сирии, но надеются, что контакты с Вашингтоном в особо чувствительных областях продолжатся, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Выход США из режима диалога с нами по сирийским делам в плане поддержания режима прекращения огня существенно осложняет ситуацию там. Но это не означает, что российская сторона намерена отказаться от своих планов по борьбе с терроризмом и по оказанию содействия вооруженным силам Сирии в их антитеррористической работе», – подчеркнул он. Российский МИД заявил, что решение Вашингтона не может не вызывать глубокого разочарования и свидетельствует о неспособности США выполнять взятые на себя обязательства.

Об отказе Вашингтона от сотрудничества с Россией по перемирию в Сирии госдепартамент США объявил вечером в понедельник, аргументировав это тем, что Москва выбрала путь, несовместимый с прекращением боевых действий.

Разрыв отношений стал апофеозом провала объявленного три недели назад перемирия, которое было последней попыткой Барака Обамы за оставшиеся четыре месяца до смены администрации решить кризис в Сирии политическим путем, пишет Financial Times. В администрации Обамы возобновились внутренние дискуссии о возможной поставке вооружений сирийским повстанцам для борьбы с артиллерией и воздушными атаками правительственных войск и российских ВКС, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. При другом раскладе Вашингтон может дать зеленый свет союзникам в регионе, например Турции и Саудовской Аравии, чтобы они в одностороннем порядке снабжали повстанцев таким вооружением, о чем американские службы безопасности ведут секретные переговоры со своими коллегами на Ближнем Востоке, утверждает газета.

Российские ВКС в Сирии уже год, конца войне не видно и от разрыва сотрудничества с США они, без сомнения, проигрывают, убежден руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин: «Россия прежде всего теряет перспективу благопристойного выхода из сирийского кризиса, выхода через политический процесс, у которого было два спонсора и который теперь попросту разрушен. Ситуация в Сирии подвисает на длительное время, и все это время России придется там воевать и слышать в свой адрес постоянные обвинения». Запуск «плана Б» со стороны уходящего Обамы более чем вероятен, правда, в мягкой версии, что не упрощает задачу российским ВКС, продолжает эксперт: если раньше США и Россия могли договориться и хотя бы теоретически действия согласовать, то схемы «плана Б» для российской стороны совершенно непрозрачны. «В этом случае противостоящая [президенту Сирии Башару] Асаду сторона будет снабжена самым современным оружием, и это никто не сможет контролировать. Потери и ущерб, который в результате может быть нанесен российским ВКС, можно будет оценить только через три-четыре месяца», – считает Шумилин.

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