Сергей Кириенко перешел в Кремль

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Вячеслава Володина от должности первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации, сообщила пресс-служба Кремля. Другим указом Путин назначил руководителя «Росатома» Сергея Кириенко на должность первого заместителя руководителя администрации Кремля, освободив его от занимаемой должности.

Исполняющим обязанности руководителя ГК «Росатом» станет первый заместитель Сергея Кириенко Александр Локшин, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в госкорпорации. Локшин - выходец из системы атомной промышленности, ранее занимал должности директора Смоленской АЭС и директора «Росэнергоатома» - подразделения госкорпорации, отвечающего за энергетику. По словам источника «Ведомостей» в Росатоме, нельзя исключать, что Локшин в итоге возглавит компанию, однако до сих пор ходят слухи, что на эту должность будет назначен политический выдвиженец, каким с свое время был Кириенко.

Такие назначения делаются не просто так, а под конкретную задачу, говорил «Ведомостям» близкий к Кремлю собеседник : Кириенко по политическому бэкграунду принято считать условным либералом, но в последнее время, как чиновник и гендиректор госкомпании, он работал государственным человеком.

Кириенко, бывшего короткое время министром и даже председателем правительства при Ельцине, большой опыт и политической, и аппаратной работы при Путине – он работал полпредом президента в Приволжском федеральном округе, возглавляет госкорпорацию, что равнозначно статусу министра. Кириенко с 2005 г. не связан с политикой, но у него много верных людей, которых он может пригласить на работу в управление внутренней политики (УВП).

В администрации президента Кириенко сильно потеряет в доходах – в «Росатоме» он зарабатывает десятки миллионов в год, а зарплата первого замруководителя администрации, судя по декларациям, не превышает 10 млн руб.

Сергей Кириенко родился в 1962 г. Окончил в 1984 году Горьковский институт инженеров водного транспорта, затем работал на заводе «Красное Сормово», после чего перешел на работу в структуры ВЛКСМ и возглавил к 1991 г. Горьковский обком ВЛКСМ. В 1997 г с поста гендиректора нефтекомпании «НОРСИ-Ойл» был назначен первым заместителем министра, а затем и министром топлива и энергетики. Весной 1998 г был утвержден премьер-министром России вместо ушедшего в отставку Виктора Черномырдина, стал самым молодым премьером в российской истории, но покинул этот пост после дефолта в августе 1998 г. В 1999 г баллотировался в мэры Москвы от Союза правых сил, а в 2000 г был избран в Думу от этой же партии, но был назначен весной 2000 г. полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе. В 2005 г назначен директором Федерального агентства по атомной энергии (Росатома), преобразованном в 2007 г. в госкорпорацию «Росатом».

Назначение Кириенко в 2005 г руководителем атомной отрасли было вызвано тем, что ожидались крупные инвестиции в ее развитие и строительство новых атомных энергоблоков в России и за рубежом, говорит бывший чиновник Росатома. В целом Кириенко справился с поставленной задачей, за время его руководства было достроено или построено с нуля несколько энерблоков в России, Иране, Китае, Индии и Украине.