На дебатах кандидатов в вице-президенты победил республиканец Майк Пенс

Вечером во вторник в штате Вирджиния прошли первые и единственные дебаты кандидатов в вице-президенты США – губернатора Индианы Майка Пенса (республиканец) и сенатора от Вирджинии Тима Кейна (демократ). Политики обсудили вопросы экономики, нелегальной иммиграции, межрасовых отношений, а также отношения с Россией, НАТО и борьбу с международным терроризмом. В отличие от прошедших неделю назад первых дебатов Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, после которых зрители с большим отрывом отдали предпочтение Клинтон, в этот раз симпатии американских средств массовой информации оказались на стороне республиканца: Кейн был слишком нервным и в основном нападал на Трампа, однако удивление вызвало расхождение республиканцев по некоторым вопросам. «Пенс определенно выигрывал в стиле и поведении, однако тактику он выбрал экстравагантную: он просто отказывался защищать самые скандальные заявления Трампа, например о депортации нелегальных мигрантов или женщинах», – пишет Financial Times.

Вице-президенты на дебатах ставили перед собой разные цели, считает профессор Университета Огайо (одного из решающих неопределившихся штатов) Пол Бек: «Кейн пытался привлечь на свою сторону неопределившихся избирателей и мобилизовать электорат, в то время как Пенс скорее убеждал других республиканцев, что с Трампом и его кампанией все в порядке. Вообще, его единственной проблемой был сам Трамп. Пенс ему очень подходит: у него хорошие связи с консервативным, религиозным крылом партии, а ведь именно они настроены к Трампу очень скептически. Помимо этого Пенс работает на самого себя: очень вероятно, что в случае провала Трампа именно он станет кандидатом от республиканцев на следующих выборах».

Большое преимущество 48% зрителей канала CNN отдали победу Майку Пенсу

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Пенс на дебатах на голову обошел Трампа, считает политический советник республиканцев Рэй Макнэлли: «Пенс – опытный политик и знает, что проиграет, если будет все время оправдываться. Вместо того чтобы реагировать на каждый выпад Кейна, он предпочел использовать время для того, чтобы рассказать, что они с Трампом могут предложить американцам в сфере экономики, правопорядка, национальной безопасности, а именно об этом люди сейчас и думают». Рейтинги Трампа начали падать после первых дебатов, но до выборов пять недель и у кандидатов пройдут еще две серии дебатов, что Трамп и должен использовать, чтобы показать свою способность возглавить нацию, уверен Макнэлли: «Нравится нам это или нет, Трамп – наш кандидат, сейчас он должен показать, что этого действительно достоин. Было бы здорово, если бы он позаимствовал приемы Пенса и вышел из образа загнанного в угол, реагирующего на всякий вздор политика».

Придавать большое значение этим дебатам, как и самим кандидатам в вице-президенты, не стоит, не соглашается Бек: «Избиратели отдают голоса за первое, а не второе имя в бюллетене». Вице-президент – фигура для подстраховки, продолжает профессор: часто он компенсирует слабые места кандидата, а если президент не сможет занимать свой пост в случае кончины или отставки, то именно вице-президент автоматически займет его место.