Объединенному комитету Госдумы по законодательству придется поработать за двоих

Крашенинников в четверг сообщил, что в октябре – ноябре первого чтения КоАПа снова не будет, поскольку депутаты консультируются с правительством и Верховным судом

В Госдуме в четверг прошло первое заседание одного из ключевых ее комитетов – по госстроительству и конституционному, гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. В результате слияния двух прежних комитетов портфель законопроектов увеличится почти в 2 раза: на первом заседании было рассмотрено 37 вопросов. При этом в составе объединенного комитета оказалось всего шесть депутатов, работавших в двух старых комитетах, и 10 новых парламентариев. Руководителем комитета стал единоросс Павел Крашенинников, руководивший ранее комитетом по уголовному законодательству (председатель комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин в Госдуму не переизбрался).

Через оба комитета в предыдущих созывах постоянно проходили резонансные инициативы. Так, конституционный комитет занимался поправками в Конституцию, изменением избирательного законодательства и переносом выборов в Госдуму, принимал законы по интеграции Крыма и «закон Димы Яковлева». А комитет по уголовному законодательству курировал все изменения Уголовного кодекса, включая и вопрос о судьбе статьи о мошенничестве в сфере предпринимательства.

Кто еще хотел Возглавить объединенный комитет хотели заместитель Плигина Дмитрий Вяткин и глава комитета по безопасности Ирина Яровая, говорят в аппарате Госдумы. Яровая в итоге стала зампредом Думы, а Вяткин ушел в комитет по общественным организациям.

В наследство от комитета Плигина Крашенинникову достался проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который был внесен в Госдуму еще в середине декабря 2015 г., но так и не был рассмотрен даже в первом чтении. Крашенинников в четверг сообщил, что в октябре – ноябре первого чтения КоАПа снова не будет, поскольку депутаты консультируются с правительством и Верховным судом. «Я изучаю не только текст, но и историю вопроса», – подчеркнул он, добавив, что последняя редакция требует доработки. Отложить пока придется и некоторые важные инициативы комитета по уголовному законодательству – например, зависла инициатива самого Крашенинникова об изменении порядка зачета сроков пребывания в сизо в общий срок наказания.

Через новый комитет будет идти треть всех поступающих в Госдуму законопроектов и объемы работы увеличились, поясняет зампред комитета Рафаэль Марданшин. По его мнению, приоритетными будут законопроекты президента и правительства, будет продолжена либерализация уголовного законодательства, направленная на создание комфортной среды для ведения бизнеса, – в том числе на основе предложений рабочей группы при администрации президента. Недавно там были высказаны предложения об усилении наказания для сотрудников правоохранительных органов, которые привлекают к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц, и в ближайшее время они будут скорее всего внесены в Госдуму, полагает единоросс.

Аппараты двух комитетов пока работают вместе, но бывшие сотрудники Плигина ожидают сокращений. Депутаты, напротив, надеются на слияние аппаратов или расширение штата, подчеркивая, что аппарату старого комитета Крашенинникова с новыми задачами справиться будет тяжело, так как профили и специалисты разные. «В комитете у Плигина многие инициативы рассматривались по нескольку раз, в том числе и поэтому их повестка была очень большой, но теперь рассматривать и включать в повестку будем только то, что согласовано и не вызывает вопросов», – обещает собеседник в аппарате.