Парламент Польши отклонил ужесточение закона об абортах

Польский сейм в четверг на экстренном голосовании отклонил законопроект о фактически полном запрете абортов в Польше (против поправок проголосовали 352 депутата, за – только 58). В Польше законодательство о регулировании абортов одно из самых жестких в Европе. Аборты разрешаются, если беременность представляет угрозу жизни матери, если у плода тяжелые отклонения и если беременность стала результатом изнасилования или инцеста. Поправки, которые отклонил сейм, расширяли запрет даже на изнасилование и инцест, женщин предлагалось наказывать за аборт тюремным сроком до пяти лет, ужесточалось наказание для врачей. Законопроект был внесен в сейм после того, как инициировавший его комитет «Остановить аборты» собрал 450 000 подписей в его поддержку и заручился одобрением католической церкви, которая, впрочем, выступила против тюремных сроков для женщин. В понедельник более 100 000 поляков приняли участие в выступлениях против закона. В правительстве Польши заявили, что массовые акции протеста дали министрам пищу для размышлений. По результатам парламентских выборов в Польше в октябре прошлого года консервативная партия «Право и справедливость», получив большинство в сейме (235 мандатов из 460), впервые в посткоммунистической истории страны смогла сформировать однопартийное правительство. Законодательные инициативы консерваторов, в частности поправки в законы о СМИ и конституционном суде, которые дают правительству существенные рычаги контроля, вызвали волну критики в Европе и массовые акции протестов в самой Польше.

Поляки протестовали не против отдельного законопроекта, а против всей политики правящей партии, убежден старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. «Массовые протесты – всплеск эмоций, волна, но она не спонтанна: недовольство правящей партией копилось целый год, а этот закон далеко не первый, который был поставлен народом под сомнение. Партия Качиньского не просто консервативна, но занимает радикальные позиции и доводит политику до абсурда, при этом инакомыслия, конечно, не допускает», – говорит эксперт. Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, который не занимает постов, но является непререкаемым авторитетом среди однопартийцев, впервые за год пошел на попятную, потому что понял, что подошел к красной черте, продолжает Оленченко: «Женщины – основа семьи и одновременно очень уязвимая группа, многие из них отдали голоса за партию Качиньского. А этими поправками он настроил их против себя, что грозит сильным падением рейтинга. Трудно представить, что разозленная женщина придет домой, начнет возмущаться политикой правительства, а муж станет ей противоречить. Качиньский был вынужден уступить».