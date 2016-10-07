Керри: действия России в Сирии нужно расследовать как военные преступления

Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что действия российских и сирийских властей в Сирии нужно расследовать как военные преступления. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Керри, сирийские военные в ночь на 7 октября нанесли удар по госпиталю. В результате атаки были убиты 20 человек и 100 получили ранения. Госсекретарь США считает, что Москва и Дамаск должны предоставить миру «больше, чем объяснения» причин нанесения ударов по больнице и убийств женщин и детей. Свое заявление Керри сделал в Вашингтоне в присутствии министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эро, только что приехавшего из Москвы со встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Такие действия, говорит он, «напрашиваются на расследование как военные преступления». «Это уже не случайность, случайности здесь нет», - подчернул госсекретарь США. По мнению Керри, речь идет о целенаправленной стратегии «устрашения мирного населения».

Сегодня Госдума ратифицировала соглашение о бессрочном размещении российской авиации на территории Сирии. Соглашение одобрили единогласно все 446 депутатов, присутствовавших в зале заседаний. Соглашение было подписано в Дамаске 26 августа 2015 г., 9 августа этого года президент внес его на ратификацию в Госдуму.

В пояснительной записке к соглашению говорится, что российская авиагруппа размещается в Сирии по просьбе сирийской стороны и дислоцируется на аэродроме Хмеймим на безвозмездной основе. Действовать она будет по решениям командира и по согласованию с сирийской стороной. «Вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы, необходимые для выполнения российской авиационной группой задач по предназначению, для обеспечения безопасности и жизнедеятельности ее личного состава, ввозятся на территорию Сирии без взимания каких-либо сборов и пошлин. Личный состав российской авиационной группы беспрепятственно пересекает границу и не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами САР», – говорится в сопроводительных документах.

Соглашение гарантирует иммунитет личному составу авиагруппы и членам их семей, а также неприкосновенность имущества, архивов и транспорта. «Соглашение заключается на бессрочный период и временно применяется с даты его подписания», – говорится в пояснительной записке.

В понедельник, 3 октября, стало известно, что США приостанавливают участие в двусторонних каналах связи с Россией, которые были созданы для поддержания режима прекращения боевых действий. В официальном заявлении говорилось, что США не жалели усилий на разработку и попытку реализации договоренностей с Россией, направленных на сокращение насилия, обеспечение гуманитарного доступа, а также направленных против «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (запрещены в России). По мнению Вашингтона, «к сожалению, Россия не выполнила свои обязательства, включая обязательства по международному гуманитарному праву и резолюции 2254, а также она не желает или не способна обеспечить выполнение договоренностей, с которыми Москва согласилась».