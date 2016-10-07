Сергей Поспелов снят с должности руководителя Росмолодежи

Сергей Поспелов освобожден от должности руководителя Росмолодежи в связи с переходом на другую работу, говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым. Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров в пятницу.

Поспелов был назначен руководителем Росмолодежи в марте 2014 г. С июня 2012 г. Поспелов был руководителем московского отделения «Молодой гвардии «Единой России», а с ноября 2013 г. - сопредседателем Координационного совета МГЕР.

Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, писало, что Поспелов перейдет в Госдуму на должность заместителя главы аппарата. По сведениям издания, место Поспелова займет нынешний замглавы Росмолодежи Алексей Паламарчук.

Источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, сообщали, что руководителем аппарата Госдумы может быть назначена руководитель управления внутренней политики администрации президента Татьяна Воронова. Назначение Сергея Кириенко первым замглавы администрации президента, которое произошло на этой неделе, может совпасть со структурной реформой блока внутренней политики администрации, говорили близкие к Кремлю собеседники еще месяц назад. Перестройка и кадровая ротация действительно обсуждаются, подтверждали в среду два человека, близких к Кремлю: в частности, рассматривается объединение управления внутренней политики (УВП), возглавляемого Татьяной Вороновой с управлением по общественным проектам (УОП), которым руководит выходец из УВП Павел Зенькович.

Поспелов действительно перейдет на работу в аппарат Госдумы, подтвердил «Ведомостям» собеседник, близкий к руководству нижней палаты парламента. Причем он займет должность первого заместителя руководителя аппарата Госдумы и фактически будет исполнять обязанности начальника аппарата ввиду того, что он пока не назначен, отмечает собеседник.

Он характеризует Поспелова как «эффективного управленца».

Поспелов является человеком замначальника управления внутренней политики Тимура Прокопенко и входит в «команду Вячеслава Володина», отмечает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». «Именно Прокопенко предпринял много усилий, чтобы сместить предшественника Поспелова в Росмолодежи Сергея Белоконева и поставить своего человека», - говорит он.

Комментарий Сергея Поспелова на момент публикации статьи получить не удалось, его телефон был отключен.

Тот же собеседник, что называет его эффективным, отмечает, что он показал себя, успешно занимаясь организацией молодежного лагеря «Территория смыслов» во Владимирской области. В том числе по этой работе он знаком с лидерами парламентских партий и многими депутатами, которые приезжали для встреч с участниками разных смен лагеря.