Вячеслав Володин формирует новую команду из старых кадров
- Петр Козлов
- / Ведомости
Бывший первый замруководителя кремлевской администрации Вячеслав Володин, избранный председателем Госдумы, начал формирование новой команды. В пятницу руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов, которого два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей» называют человеком из «команды Володина», был назначен первым замруководителя аппарата Госдумы и в отсутствие начальника (в прошлом созыве аппарат возглавляла Джахан Поллыева) будет временно руководить его работой. Ему предстоит с колес войти в курс дел: аппарат Думы насчитывает примерно 1500 человек, а его функции простираются от финансовых и правовых вопросов до транспорта и библиотеки, говорит один из собеседников. У Поспелова есть шанс проявить себя и не исключено, что он может избавиться от приставки «врио», говорит собеседник, близкий к руководству палаты. Одновременно из Думы ушел курировавший работу со СМИ замруководителя аппарата Денис Молчанов, пришедший в апреле из аппарата правительства: ему вскоре будет предложена «хорошая работа» в другой сфере, утверждает собеседник в Думе.
Для Поспелова, который руководил федеральным агентством со своим бюджетом, переход в Думу на должность клерка сродни понижению, полагает близкий к Кремлю собеседник. В этом же недостаток и высоких должностей в администрации: после них непросто найти вакансию на том же высоком уровне, поясняет он.
Секретариат Володина возглавит Вадим Маршалко, который с июля руководил его аппаратом в администрации президента, а ранее работал референтом в УВП, говорят собеседник в окружении Володина и человек, близкий к руководству Госдумы.
На этой неделе должна проясниться судьба экс-подчиненных Володина из управления внутренней политики (УВП) и управления по общественным проектам (УОП). Сразу после перехода Володина в Думу три собеседника «Ведомостей», близких к администрации, говорили, что для него было бы логично попытаться оставить своих людей в Кремле, чтобы отчасти сохранить контроль над происходящим во внутренней политике, но выражали сомнение, что с приходом в Кремль Сергея Кириенко это удастся. В окружении Володина говорили, что продолжение карьеры сотрудников УВП и УОП зависит от решения на самом высоком уровне. Сейчас начальники управлений Татьяна Воронова и Павел Зенькович и их заместители «продолжают работать в прежнем режиме», утверждает собеседник в УВП. Оба были кратко представлены Кириенко на прошлой неделе, обстоятельный разговор ожидается в ближайшие дни, рассказывает собеседник в администрации. Воронова, ее заместители Тимур Прокопенко и Ольга Ситникова могут перейти в аппарат Думы, говорят два близких к Кремлю собеседника. Позиция начальника аппарата могла бы быть комфортной для Вороновой, но ее должность в администрации позволяет ей претендовать и на посты в других органах власти, говорит еще один околокремлевский собеседник.
Кириенко, скорее всего, будет настаивать на приходе своих людей, в противном случае со старой командой он будет играть «витринную роль», а он вряд ли приходил для этого, считает политолог Глеб Павловский: «Но при прочих равных, если он не будет требовать слишком больших изменений, это будут рассматривать как акт лояльности. Плюс разные уровни подчинения – у кого-то по линии Совбеза, у кого-то по гражданской линии. За этим ревниво следят, потому что Совбез хотел бы сохранять контроль над некоторыми вещами во внутренней политике в обход УВП».