Власть
Статья опубликована в № 4178 от 10.10.2016 под заголовком: Из администрации в аппарат

Вячеслав Володин формирует новую команду из старых кадров

Он может укрепить аппарат Госдумы своими бывшими подчиненными из администрации президента
Избранный председателем Госдумы Вячеслав Володин формирует новую команду из проверенных кадров
Избранный председателем Госдумы Вячеслав Володин формирует новую команду из проверенных кадров
А. Гордеев / Ведомости

Бывший первый замруководителя кремлевской администрации Вячеслав Володин, избранный председателем Госдумы, начал формирование новой команды. В пятницу руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов, которого два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей» называют человеком из «команды Володина», был назначен первым замруководителя аппарата Госдумы и в отсутствие начальника (в прошлом созыве аппарат возглавляла Джахан Поллыева) будет временно руководить его работой. Ему предстоит с колес войти в курс дел: аппарат Думы насчитывает примерно 1500 человек, а его функции простираются от финансовых и правовых вопросов до транспорта и библиотеки, говорит один из собеседников. У Поспелова есть шанс проявить себя и не исключено, что он может избавиться от приставки «врио», говорит собеседник, близкий к руководству палаты. Одновременно из Думы ушел курировавший работу со СМИ замруководителя аппарата Денис Молчанов, пришедший в апреле из аппарата правительства: ему вскоре будет предложена «хорошая работа» в другой сфере, утверждает собеседник в Думе.

Для Поспелова, который руководил федеральным агентством со своим бюджетом, переход в Думу на должность клерка сродни понижению, полагает близкий к Кремлю собеседник. В этом же недостаток и высоких должностей в администрации: после них непросто найти вакансию на том же высоком уровне, поясняет он.

Правая рука

Секретариат Володина возглавит Вадим Маршалко, который с июля руководил его аппаратом в администрации президента, а ранее работал референтом в УВП, говорят собеседник в окружении Володина и человек, близкий к руководству Госдумы.

На этой неделе должна проясниться судьба экс-подчиненных Володина из управления внутренней политики (УВП) и управления по общественным проектам (УОП). Сразу после перехода Володина в Думу три собеседника «Ведомостей», близких к администрации, говорили, что для него было бы логично попытаться оставить своих людей в Кремле, чтобы отчасти сохранить контроль над происходящим во внутренней политике, но выражали сомнение, что с приходом в Кремль Сергея Кириенко это удастся. В окружении Володина говорили, что продолжение карьеры сотрудников УВП и УОП зависит от решения на самом высоком уровне. Сейчас начальники управлений Татьяна Воронова и Павел Зенькович и их заместители «продолжают работать в прежнем режиме», утверждает собеседник в УВП. Оба были кратко представлены Кириенко на прошлой неделе, обстоятельный разговор ожидается в ближайшие дни, рассказывает собеседник в администрации. Воронова, ее заместители Тимур Прокопенко и Ольга Ситникова могут перейти в аппарат Думы, говорят два близких к Кремлю собеседника. Позиция начальника аппарата могла бы быть комфортной для Вороновой, но ее должность в администрации позволяет ей претендовать и на посты в других органах власти, говорит еще один околокремлевский собеседник.

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Кириенко, скорее всего, будет настаивать на приходе своих людей, в противном случае со старой командой он будет играть «витринную роль», а он вряд ли приходил для этого, считает политолог Глеб Павловский: «Но при прочих равных, если он не будет требовать слишком больших изменений, это будут рассматривать как акт лояльности. Плюс разные уровни подчинения – у кого-то по линии Совбеза, у кого-то по гражданской линии. За этим ревниво следят, потому что Совбез хотел бы сохранять контроль над некоторыми вещами во внутренней политике в обход УВП».

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