Россияне не любят власть в целом, но уважают конкретных политиков

К национальной элите россияне относят прежде всего политиков – таков главный вывод исследования «Социальная элита России», проведенного центром «Лаборатория Крыштановской». Первые три места в рейтинге «народных героев» заняли президент Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу – уважение к ним «основывается на их преданности России, служению интересам страны», говорится в докладе. Четвертое и пятое места у врачей Леонида Рошаля и Лео Бокерии. Премьер-министр Дмитрий Медведев лишь на девятом месте, его главные поклонники – женщины среднего возраста и молодежь, указывают эксперты. Всего в топ-100 вошли 23 политика, в том числе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (11-е место), глава Чечни Рамзан Кадыров (13-е), лидеры ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский (19-е) и Геннадий Зюганов (39-е), мэр Москвы Сергей Собянин (41-е), новый председатель Госдумы Вячеслав Володин (49-е). Второй по популярности профессиональной группой являются артисты и режиссеры (22 человека в топ-100), а вот бизнесменов в первой сотне всего двое – Павел Дуров и Евгений Касперский.

В «индексе неприятия» лидируют «светские львицы» Ксения Собчак и Анастасия Волочкова – им ставят в вину самопиар и неоправданно роскошный образ жизни. Оппозиционеры Алексей Навальный, Илья Яшин и Михаил Касьянов тоже вызывают недоверие «из-за их призывов нарушить стабильную жизнь в стране ради радикальных реформ», сказано в исследовании. В рейтинг антигероев вошли также бизнесмены Михаил Ходорковский, Сергей Мавроди, Евгений Чичваркин и Сергей Полонский, которых респонденты считают «нечистыми на руку дельцами».

Немолодые герои 51% россиян, отнесенных респондентами к элите, имеют возраст 60 лет и старше. Среднее поколение (36–59 лет) представляют 39% фигурантов рейтинга, молодежь (не старше 35 лет) – всего 10%

Несмотря на критическое отношение к власти в целом, именно политики стали самой массовой группой «героев»: неприязнь к абстрактным коррупционерам сочетается в общественном сознании с уважением к работе конкретных чиновников, считает директор «Лаборатории Крыштановской» Ольга Крыштановская. Итоги опроса – это признание статуса, а не заслуг или неудач, возражает политолог Михаил Виноградов, присутствие в рейтинге политиков связано c их медийностью и представлением о том, что эти люди достигли карьерного и финансового успеха.

Преобладание в рейтинге пуб­личных политиков – это отражение их медийной известности и следствие высокого внимания СМИ к политическим событиям, считает эксперт ИСЭПИ Александр Пожалов. К тому же, говоря о конкретных представителях элиты, люди обычно называют тех, кто на слуху или кому они больше доверяют. Политики с верхушки рейтинга действительно в представлении подавляющего большинства россиян соответствуют тем идеальным характеристикам элиты, которые называли сами респонденты, и на них не распространяется скептическое отношение к профессии «чиновника» и «бюрократа», отмечает эксперт. А вот депутатов Госдумы в рейтинге почти нет, не считая лидеров парламентских партий и отдельных парламентариев, которые не воспринимаются обществом как политики, подчеркивает Пожалов, сложившийся в прошлые годы имидж Думы – «бешеный принтер» и «не место для дискуссий» – не давал россиянам оснований считать, что там находится политическая элита.