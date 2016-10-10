Ситуация в Сирии по безнадежности все больше напоминает конфликт на Украине

Совет Безопасности ООН в субботу отверг российский проект резолюции по Сирии (четыре страны одобрили документ, девять голосовали против, две воздержались). Россия предлагала поддержать предложение специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о выводе боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из восточной части города Алеппо и попросить генсека ООН Пан Ги Муна «представить Совету Безопасности детальный план реализации» этой инициативы. Перед голосованием заместитель постпреда США при ООН Дэвид Прессман обвинил Москву в намеренном затягивании времени: «Данная резолюция была обманной попыткой добиться того, чтобы совет санкционировал то, что Россия и сирийский режим делают в Алеппо. Россия хочет, чтобы было больше разговоров, а тем временем они попытаются захватить город жестокой силой». Госсекретарь США Джон Керри в пятницу призвал расследовать действия российских и сирийских властей как военные преступления.

Россия, в свою очередь, на том же заседании наложила вето на французский проект резолюции, который предусматривал запрет на полеты военной авиации над Алеппо, призывал вернуться к прекращению огня и возобновить поставки гуманитарной помощи: 11 стран голосовали за, две (включая Россию) – против, и две воздержались. «Сегодня мы с вами участвуем в одной из самых странных мизансцен в истории Совета Безопасности ООН. Нам предстоит голосование по двум проектам резолюции, и все мы прекрасно понимаем, что ни один из них не будет принят», – заявил перед голосованием постпред России Виталий Чуркин, подчеркнув, что «такая трата времени непозволительна».

И Россия, и США оказались в Сирии в тупике, поэтому и риторику ведут агрессивную, уверен председатель программы «Религия, общество и безопасность» в Московском центре Карнеги Алексей Малашенко: «Москва не видит выхода из ситуации, а понимания с другими странами ей не удается и не удастся найти. Сначала у нас думали, что и [президент Сирии] Башар Асад сможет уцелеть, и переходный период можно будет провести, но сейчас понятно, что это уже невозможно, поэтому и тянем время. Надеемся, что все привыкнут к новой обстановке, правда, никто привыкать и не собирается». Россия оказывается втянута в многолетнюю гражданскую войну в Сирии, при этом явных преимуществ на ее стороне нет, полагает эксперт: «Россия хочет показать миру свою самостоятельность и значимость, однако ситуация в Сирии все больше напоминает Украину: международная изоляция усиливается, а попытки закрепиться на Ближнем Востоке пока выглядят не очень убедительно. Ситуация для России печальная».